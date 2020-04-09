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5家大規模旅行社超慘！交通部狂補2500萬　力拼「4月中下旬發放」

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觀光局禁旅行社出入團延長至5/31 雄獅、可樂旅遊回應了

▲旅行社受到衝擊大。（圖／資料照）

記者李宜秦／台北報導

新冠肺炎肆虐，觀光產業大受打擊。交通部長林佳龍表示，針對觀光產業紓困貸款，融資金額已達12.9億元，紓困方案觀光業受惠人數約有20萬人。另針對旅行社、旅館業給予補貼，最多分別可補2500萬與1000萬，分別共約有25家符合標準，力拼4月中下旬陸續發放。

交通部長林佳龍表示，觀光業內主要包括旅行社、旅宿業、遊樂區，針對這三大部分，由於被列為高風險行業，導致過去向銀行貸款困難，交通部也解決其融資貸款的問題，外界可能看不出來受惠的人在哪裡，但畢竟融資者通常不會對外公開，目前已申貸12.9億元。

請繼續往下閱讀...

林佳龍表示，旅行社約4萬員工，導遊、領隊也4萬人，旅館業約10萬人，觀光遊樂區約6000人，因此整體紓困計畫約照顧到20萬人；運輸業則有遊覽車、計程車、客運、貨運等，共有10萬人，交通部整體約協助30萬人紓困。

林佳龍表示，其中最有感的是薪資補貼，包括培訓上課領錢，可以提高競爭力，最多可拿18960元，目前已有78案、1.1萬名觀光人員來報名，經費約達2億元。

▲▼中華優質旅遊發展協會辦理「旅行社產能再升級綜合能力培訓班」。。（圖／記者李宜秦攝）

▲中華優質旅遊發展協會辦理「旅行社產能再升級綜合能力培訓班」。（圖／記者李宜秦攝）

針對飯店虧損的補貼，林佳龍說，有一個15億元的營運虧損預算，交通部會增加規模，最多每家旅宿可補上千萬。旅行社部分，補助虧損最多可達2500萬元，會依照規模大小不同補助，將依照房間數、員工等作為補貼依據。

至於何時可以拿到補貼，林佳龍表示，第二次特別預算達2000億，我們先以觀光基金作業，其餘的希望4月中下旬開始執行，讓這些觀光人員領到薪資補貼。

林佳龍表示，我國飯店旅館約有3500家，其中規模較大、房間數與員工數多，符合補助最高標準的約有20家，每家約可領1000萬的補助。旅行社員工規模超過上千人、每年出入團超過上千團者，約有5家，每家約可領2500萬的補助，他表示，交通部已在盤點預算，希望4月中下旬陸續發放補助。

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