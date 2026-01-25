港湖恐再陷泛綠分裂？吳欣岱批政治算計　高嘉瑜喊「重新做人」籲團結

▲吳欣岱、高嘉瑜。（合成圖／記者屠惠剛攝）

記者詹詠淇／台北報導

2026九合一選舉將於11月28日登場，台灣基進台北市黨部主委吳欣岱和民進黨前立委高嘉瑜都宣布投入台北港湖市議員選戰。高嘉瑜今（25日）表示，過去因泛綠分裂讓國民黨漁翁得利，相信經過2次教訓後，所有泛綠支持者一定會團結一致，票票民進黨，力求港湖全壘打。吳欣岱則說，中央層級選舉是單一席次有對決問題，但議員選舉是多席次，誰跟人民站在一起更重要，說泛綠分裂是政治人物的算計，人民不會想看到。

由台灣基進、時代力量、台灣綠黨與小民參政歐巴桑聯盟組成的「台灣前進陣線」，日前公布2026年九合一大選首波市議員提名7人名單，其中包括2024年參選立委的台灣基進黨吳欣岱將代表選台北港湖議員，而連任失敗的民進黨前立委高嘉瑜這次也捲土重來，回鍋議員選戰，港湖再次重演「雙姝對決」。

談及是否擔心吳欣岱分票，高嘉瑜今（25日）下午受訪時說，內湖南港大家也都知道，以過去情況來講，藍大於綠的情況只有泛綠陣營團結，才能讓席次極大化。在2022年很可惜，因為泛綠分裂，少了1席立委，2024年她選立委那次也是因為這樣，很不幸又讓國民黨漁翁得利。

高嘉瑜指出，相信經過這2次教訓後，所有泛綠支持者一定會團結一致，票票民進黨，力求港湖全壘打，也相信在我們的努力之下，只要大家團結一心、全力以赴，內湖南港一定能夠4席全上。

針對未來陸空戰策略，高嘉瑜強調，還是一步一腳印、穩紮穩打，繼續努力勤跑基層，讓大家看到重新做人的決心。自己也是港湖新人，不是現任的，當然資源也比較少，必須重新開始、重頭再來，總是要讓大家看到跌倒了還是必須重新站起來。

高嘉瑜說，港湖從她2010年第一次當議員到現在，確實也經過很多風風雨雨，但無論如何相信只要努力，民眾都能看到，也願意給機會。希望港湖在泛綠陣營團結一致情況下，為民進黨爭取4席全上，這也是過去民進黨在港湖最好的成績，希望這次議員在市長參選人帶領之下，都能有好成績。

此外，針對再次對決高嘉瑜，吳欣岱上午掃內湖737市場掃街，並接受媒體聯訪時表示，雖然很多媒體會說又再對上高嘉瑜，但中央層級選舉是單一席次，有對決問題；議員選舉是多席次，誰跟人民站在一起、發揮大家的心聲更加重要。她認為，目前有些主流說法、泛綠分裂等，其實都是政治人物的算計，人民不會想看到這個。

▼吳欣岱與台灣前進陣線夥伴前往737市場發春聯掃街拜票。（圖／翻攝自Facebook／吳欣岱＠台灣基進）