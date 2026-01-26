藍轟綠稱「台灣101」搞政治　鍾佳濱緩頰：國人分得清楚不用太介意

▲民進黨團幹事長鍾佳濱。（圖／記者李毓康攝）

美國攀岩傳奇艾力克斯霍諾德（Alex Honnold）25日挑戰徒手攀登台北101大樓，歷時1小時31分成功抵達508公尺的塔尖，順利完成這項被視為「不可能的任務」。副總統蕭美琴、行政院長卓榮泰等也發文祝賀，但因文中稱「台灣101」引發藍營批評。對此，民進黨團幹事長鍾佳濱今（26日）舉「桃園機場」為例反擊，指出桃機的國際代碼是「TPE（台北）」，外國人、台灣人自然都分得清楚，不用太介意。

副總統蕭美琴、行政院長卓榮泰等發文祝賀美國攀岩傳奇艾力克斯霍諾德（Alex Honnold）25日挑戰徒手攀登台北101大樓成功，但因稱「台北101」為「台灣101」，遭前國民黨發言人楊智伃、前國民黨青年部主任等批評，「賴政府發文，承認台北市府、認清中華民國國旗，有這麼困難嗎？」、「但像卓榮泰這種只想著政治攻防，滿腦政治算計的，真的大可不必」。

對此，民進黨團幹事長鍾佳濱今（26日）表示，其實對內對外大家很多名詞在使用，比如常去的桃園機場，國際上是什麼碼？台北機場（TPE）啊！你在台灣會說「我要去台北機場搭飛機」嗎？但對外國人來講，那個機場叫台北機場，所以，台北101、台灣101到底是台灣機場還是桃園機場？「我想外國人、台灣人自然都分得清楚，不用太介意」。

民進黨立委王世堅則笑說，「我覺得台北101、台灣101都一樣，台北在國際上某個程度等於也代表了台灣」，就像大家講巴黎，大家一想那就是在講法國，東京就是指日本，在多數自由民主國家，首都某個程度就代表他們這個國家，「所以我倒不認為說台北101、台灣101有什麼差異」。

王世堅認為，如果直接稱呼台灣101亦可，不過大家稱慣了台北101，就約定成俗，照大家的稱呼，這沒有什麼不可以的；像是巴黎凱旋門，大家會說巴黎凱旋門，不會說法國凱旋門，巴黎凱旋門、台北101這是同樣的道理。

王世堅也說，台灣雖然地小人稠只有2300萬人，但台灣生命力非常豐富，有各種不同的看法、意見，這些意見都很好，2300萬人有那麼多意見，表示生命力豐富。因此，更需要大家互相包容，也就是「求同存異」。

王世堅指出，一旦大家認為名稱已經稱呼的那麼熟悉，大家也都接受，就約定成俗，如果有人認為台灣101有意識型態在裡面，相信就照最多人的稱呼來稱呼，有的人喜歡稱台灣101，那亦可啊，也沒有法律去禁止。

此外，媒體也問到，國民黨團上午召開記者會盤點，民進黨執政10年來多出了39個單位，根本是疊床架屋、酬庸，甚至有專責辦公室權限比正規組織權力還要大？

鍾佳濱回應，所謂的權力比較大，完全是臆測。因為所有政府機關必須依法有組織條例，而組織條例要由國會來通過。試問，藍白這2年來掌握國會多數，有通過什麼他們認為不適宜的組織條例、擴增什麼不應該有的黑機關嗎？沒有啊！這些專案性質會議無非是協調各部會間的聯繫窗口。

鍾佳濱認為，國民黨統計擴增哪些機關，「問他們自己，過去這兩年不是你們在主持國會多數嗎？這些組織條例有被你們通過嗎？」不要睜眼說瞎話，連自己都不相信。