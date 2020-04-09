觀光景點管制人流！遊客逾6成禁止進入　旅宿業有默契「不衝住房率」

▲交通部長林佳龍。（圖／記者屠惠剛攝）

記者李宜秦／台北報導

新冠肺炎肆虐，為避免人潮群聚，交通部初步規劃人流管制措施，交通部長林佳龍表示，預計針對觀光景點、風景區、遊樂區等，以車流進行管制，門檻將設於5成遊客，若旅客人數達總量6成則禁止進入，旅宿業部分也已取得共識，避免同一處同時有太多人入住。

林佳龍表示，若要前往觀光景點、風景區、遊樂區等地，多必須仰賴開車、搭乘大眾運輸等，因此交通部將以車流進行管制，目前初步規劃門檻設於總量5成，停車率也將控制在5成以內，若人流超過總量6成的時候，則會禁止進入，導引旅客離開。

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林佳龍說，針對旅宿業部分，目前正與業者協調，初步有取得共識，業者都有一個默契，要盡量避免同一處的入住人數過多，這部分會持續與業者討論。

觀光局國旅組長莊靜真表示，將依照主題樂園園區面積、承載總量管制人流，以可乘載遊客人數50％為門檻，舉例而言，若主題樂園可容納2萬人，防疫期間就只允許1萬人入園，當園內人數達5000人時，則會透過國道交通資訊顯示版發出警告，遊客可自行判斷是否入園，當人流過多時就會管制，其他人只可在外排隊等候。

▲主題樂園將實施人流管制。（圖／劍湖山世界樂園提供）



莊靜真表示，遊客進入主題樂園前必須量體溫，進入園內的室內空間時，則需要配戴口罩，此外，考慮到樂園設施座位通常都較近，因此園方會採梅花座方式，減少遊客接觸機會，至於是否全面實施戴口罩，則還需討論。

莊靜真表示，目前規定主題樂園至少每4小時必須消毒，針對遊客常碰觸到的扶手、座椅、廁所等地清潔，部分樂園更嚴謹，消毒頻率縮短至2小時，她也表示，正與協調主題樂園，將人流管制資訊於官網露出。

莊靜真坦言，其實清明連假期間主題樂園人流不多，且防疫措施相當完善，染疫風險相對較低。交通部長林佳龍日前指出，六大樂園停車場在清明連假期間，停車率最多也只有三成，多數都不到一成。

觀光局技術組長張隆城表示，轄管的國家風景區人流管制方式比照主題樂園，防疫期間也只可容納50％的遊客，且在人流達25％時就會於國道發布警訊，若要進入遊客中心，則必須量體溫、戴口罩，園方也會宣導遊客全面戴口罩，至於是否強制戴口罩，將會配合指揮中心指示。