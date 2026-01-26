向賈永婕公開道歉！　前立委謝欣霓「支持她選台北市長」

▲賈永婕和霍諾德合照。（圖／翻攝自Facebook／賈永婕的跑跳人生）

記者周亭瑋／綜合報導

美國攀岩奇才霍諾德（Alex Honnold）1.5小時徒手征服台北101，讓台灣地標再度躍上國際，這場壯舉背後的推手、101董事長賈永婕的勇氣也備受肯定。前立委謝欣霓今（26）日發文公開道歉，坦言過去看錯了她，並支持賈永婕角逐台北市長。

曾不看好賈永婕接掌「國家門戶」 謝欣霓：為過去看法致歉

謝欣霓稍早在社群平台發文表示，起初包括她在內的許多人都不看好賈永婕接掌台北101，當時質疑像101這樣嚴肅的「國家門戶」，若沒有豐富政治歷練的人，是否有能力駕馭並有亮眼表現。

然而，在看到101透過攀爬活動被世界看見後，謝欣霓直言，「我必須為過去不看好她，向賈永婕董事長道歉！」她強調，賈永婕這次表現真的很棒，唯有身為運動高手，才有勇氣做出這樣的決策。

▲賈永婕。（圖／翻攝自Facebook／賈永婕的跑跳人生）

類比阿扁翻轉傳奇 挺賈永婕戰台北市長

謝欣霓在文中回憶，當年陳水扁參選台北市長甚至總統時，起初也沒多少人看好能勝選，但只要做好準備等待機會，就能實現翻轉。

她也有感而發指出，看到有人建議賈永婕出來選台北市長，既然目前民進黨內對於參選台北市長的意願與勇氣不足，由具備三鐵精神、意志堅強的賈永婕出來參選，是一個非常好的想法。

對此，網友們紛紛回應，「願意承擔的人才能帶領眾人」、「說到我心裡的話！台北市需要一個溫柔又有魄力的市長，而不是政客」、「我贊成賈董出來選台北市長」。

