高虹安質疑7600萬片口罩「被失蹤」　沈榮津解答了！





▲沈榮津。（圖／記者屠惠剛攝）

記者蔣婕妤／台北報導

近期口罩產能增加後，配發量也隨之上升來到14天9片，不過，民眾黨立委高虹安在計算口罩分配的去向及數量時發現有7600萬片的口罩是無法掌握的數據。經濟部長沈榮津10日在「紓困陳時中」記者會中解答口罩流向，強調一定會對外報告，請大家放心。

沈榮津表示，大家關心的政府徵用的口罩問題，大家想知道流向，口罩產能從過去每天188萬片到目前1500萬片，經濟部是負責口罩的生產，分配則是由衛服部統一分配。

沈榮津說明，據了解口罩的部分，經濟部交到指揮中心之後，大概會有幾個流向。第一給第一線醫護人員，還有從事公務的警察、消防等做公務使用，還有產業界例如傳統市場做產業用，甚至於也開放給國人購買，最後也要留一些，萬一疫情有狀況，緊急應變的保命口罩。

沈榮津強調，口罩流向的樣態很多，牽涉很多部會，會再院裡面進行會議討論，「一定會跟大家報告，請大家放心。」

另外，對於外界關心紓困情況能否每日公布，龔明鑫回應，大家關心的應該都是數字還有紓困貸款的部分，或者是就業狀況、稅務狀況，「資料一段時間之後就會公布，我們每天開會，怕資料每天更新，記者朋友會覺得是不是那麼需要？要公布也是可以，沒有問題，目前是一個禮拜至少公布兩次，視需要隨時公布，隨時都有掌握。」