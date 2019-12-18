政見會／「總統工作是24小時」蔡英文酸韓國瑜：不能請假怎麼辦？

記者蔣婕妤／台北報導

2020總統大選首場電視政見發表會18日晚間7時登場，總統蔡英文、國民黨總統候選人韓國瑜、親民黨總統候選人宋楚瑜三人首度在鏡頭前交鋒。面對韓國瑜一開場就砲轟，蔡英文不甘示弱，強調人民需要的是一個值得信賴的總統，她酸韓國瑜，如果當選總統但發現不能請假怎麼辦？

根據中選會的規劃，三位總統候選人晚間6時抵達華視現場，政見發表過程有三輪發表政見時間，每一輪10分鐘，發言順序依序是韓國瑜、宋楚瑜、蔡英文。

蔡英文首輪政見談話火力全開，面對韓國瑜稱政府必須要清廉，她反質疑，韓國瑜連自己的豪宅爭議都說不清楚，「韓市長說要找特偵組調查，可是您自己的豪宅的事情都講不清楚，不用等到選總統。」

蔡英文強調，2020大選很關鍵，人民需要值得信賴的總統，韓國瑜當選市長不過短短三個月，就宣布要選總統，放任高雄市民找不到市長，「還反過來問我為什麼不請假？」

蔡英文批評，韓國瑜根本不了解總統的工作，總統的工作是24小時的，當了總統後，每一分鐘都是國家的領導人，要掌握國內外趨勢。她酸，「我很好奇，如果你當選總統，如果有一天你不能請假、不能迴避問題，你要怎麼辦？」

▲2020總統政見發表會，蔡英文。（圖／中選會提供）

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