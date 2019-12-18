政見會／韓國瑜要成立特偵組：若貪污被關監獄「一天給我吃一頓，我沒資格吃三頓飯」

記者羅婉庭／台北報導

國民黨總統候選人韓國瑜18日在政見會上一開口就砲轟蔡政府貪污，並誓言要全力打貪官、肥貓，他如果當選總統，一上任就成立特偵組，像照X光一樣徹底地對他檢查，如國韓國瑜被關到監獄，除了永遠不得假釋，他要請典獄長「一天給我吃一頓飯就好，我沒資格吃三頓飯！」

韓國瑜表示，他一上任就會成立特偵組，針對蔡英文政府的財政花費展開調查，包括為什麼前瞻計畫要花8800億？風力發電為什麼要花2兆？為什麼高雄會欠債這麼多錢？平均高雄人每人負債9萬，錢到哪裡去了？

他直批，民進黨在開政府賺大錢，世界上哪有這種事情，政府的目標是要人民安居樂業，如果沒有一個清廉的政府，就沒辦法有效率的執政；他再次強調，特偵組將針對最近他被指控的案件全面展開調查，以及所有他任用的政務官、國營事業董事長，一樣如果被查到貪污，一定不得假釋，他一定要建立一個清廉、乾淨的政，沒有清廉的政府。台灣就會走向墮落。

根據中選會規劃，政見會共有三輪發表機會，每人每輪發言10分鐘，依抽籤順序分別為韓國瑜、宋楚瑜、蔡英文。韓國瑜在第一輪只用了9分鐘。

▲2020總統政見發表會。（圖／中選會提供）

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