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政見會／蔡英文提豪宅　韓國瑜批「狹窄」：我跟妳談大海　妳跟我談浴缸

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記者徐政璿／台北報導

2020總統大選首場電視政見發表會18日晚間7時登場，總統蔡英文、國民黨總統候選人韓國瑜、親民黨總統候選人宋楚瑜三人首度在鏡頭前交鋒。蔡英文在一輪發言人，要韓國瑜解釋豪宅案，而韓國瑜在第二輪發言時批評蔡英文思想太狹窄，他自從參選到現在，從來沒對蔡英文的操守提出任何質疑。

韓國瑜表示，很遺憾聽到蔡英文的論述，「我跟妳談的是大海，妳跟我談的是浴缸問題。我跟你談的是公部門、兩千三百萬同胞，我談我們國家是什麼，往哪個方向，你跟我談太平島開石油，我的房子的事情。」

韓國瑜指出，這是候選人之間彼此尊重，「我們夫妻買房子貸款，千辛萬苦付不起，忍痛殺出，拜託，蔡總統，你30多歲買10幾塊土地，我韓國瑜有說過嗎？若干年之後你賣掉賺了1億800萬，我有說過嗎？我覺得這是一個尊重！」

韓國瑜說，這些媒體抹黑的東西套在他身上，媒體帶風向不就是民進黨做的嗎？楊蕙如不是民進黨員嗎？你說你用納稅錢買網軍花多少？勇敢告訴人民，沒抓的楊蕙如還有多少？用網軍黑韓的資料拿來政見會，他完全無法接受，但他根本不怕面對這些問題。

▲▼2020總統政見發表會，韓國瑜。（圖／中選會提供）

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