政見會／蔡英文反擊韓國瑜政見天馬行空：當總統要有「5條件」創造國家機遇

記者蔣婕妤／台北報導

2020總統大選首場電視政見發表會18日晚間7時登場，總統蔡英文、國民黨總統候選人韓國瑜、親民黨總統候選人宋楚瑜三人首度在鏡頭前交鋒，發表2020總統參選政見。總統蔡英文首輪談話就火力全開，以「五大條件」談當總統的資格，砲轟韓國瑜政見天馬行空、只會開空頭支票。





▲2020總統政見發表會，民進黨蔡英文到場。（圖／記者林敬旻攝）

根據中選會的規劃，三位總統候選人晚間6時抵達華視現場，政見發表過程有三輪發表政見時間，每一輪10分鐘，發言順序依序是韓國瑜、宋楚瑜、蔡英文。

蔡英文首輪政見發表就火力全開，她強調，總統是24小時的工作，人民需要選出一個值得信賴的總統。她細數韓國瑜自去年來信口開河的政見，從太平洋挖石油到今年的高山蓋升旗台，當外界質疑錢從哪裡來，韓國瑜總說要從前瞻來，不過，國民黨和韓國瑜卻又杯葛前瞻的推動。

蔡英文砲轟韓國瑜政見天馬行空、開空頭支票。她同時也提出擔任總統的五大條件，條件一是做總統要有堅定意志，例如自己面對壓力依然推動年金改革，確保年金制度不破產；條件二，總統要懂得把握機會，例如今年蔡政府面對國際趨勢，成功化危機為轉機，讓台灣今年成為亞洲四小龍第一名。

第三個條件，蔡英文指出，做總統要展現治國能力，例如蔡政府推動長照幼托，台灣22年來首度達到平衡預算；條件四，總統要有抗壓性，例如蔡政府支隊觀光政策，成功讓來台觀光人次1111萬再破新高；最後，當總統要有正義感，蔡政府推動社會住宅，持續推動轉型正義等。

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