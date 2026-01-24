　
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

芬蘭擬管控未成年用手機時間　2歲↓禁碰螢幕、15歲↓禁用社群

芬蘭擬管控未成年用手機時間　2歲以下禁碰螢幕、15歲以下禁用社群

圖文／CTWANT

不只澳洲祭出禁止未成年使用社群規定，芬蘭政府於22日正式發布全國性建議指南，呼籲限制13歲以下兒童使用智慧型手機與數位裝置。這項由芬蘭國家教育署與福利健康研究所（THL）共同提出的政策，嚴格控管兒童持有智慧型手機的建議年齡門檻，強調家長應具備「數位和平」意識，透過限制螢幕時間與監控內容，確保孩童在安全的環境中健康成長。

根據外媒《Daily Finland》報導，最新指南規範中，芬蘭當局針對不同發展階段的兒童制定了具體的螢幕使用時數上限，包括2歲以下的嬰幼兒應完全避免接觸數位螢幕；2歲至10歲的兒童，每日螢幕總時數應限制在1個小時以內；而11歲至13歲的青少年，每日使用不應超過2個小時；上述限制主要針對課後休閒時間，不包含學校作業或相關教學任務。指南同時強調，成人有義務確保孩童接觸的數位內容（如遊戲、影視節目）符合分級制度，避免其暴露於有害資訊中。

芬蘭社會保障部長格蘭拉索寧（Sanni Grahn-Laasonen）表示，確保兒童擁有安全的童年是成人的責任，這份指南將成為家長的有力支持；她同時透露，政府目前正在研議全面禁止15歲以下兒童使用社群媒體的報告。青年與體育部長波塔拉（Mika Poutala）則呼籲，希望家庭能將原本的螢幕時間轉化為戶外體育活動與遊戲，推動身心平衡發展。教育部長阿德勒克魯茨（Anders Adlercreutz）也補充，教育體系將持續教導學童在數位環境中的自我保護技能，並與家庭緊密合作。

這項政策的制定過程參考了2025年10月發布草案後所蒐集的6000多份民調，並徵詢孩童的想法。此外，共有160名來自公部門、研究機構、非營利組織及企業的專家參與其中，確保指南具備學術研究與國際規範的專業基礎。芬蘭政府表示，這項數位健康計畫將在2026年持續推進，預計下一步將針對13至18歲的青少年制定專屬建議，並盡速完成限制15歲以下使用社群媒體的相關規範報告。

第一代少年股神「炒股撈7000萬」　1500萬交保

第一代少年股神「炒股撈7000萬」　1500萬交保
洪詩心疼父母⋯曝大伯已道歉　落淚：為什麼願意付出是缺愛？

洪詩心疼父母⋯曝大伯已道歉　落淚：為什麼願意付出是缺愛？

三立採訪車撞進彰化銀行！「現場至少釀8傷」送醫搶救中

三立採訪車撞進彰化銀行！「現場至少釀8傷」送醫搶救中

關穎買名牌也遭Sales擺臭臉　陶晶瑩怒揭精品內幕「花錢受氣」

關穎買名牌也遭Sales擺臭臉　陶晶瑩怒揭精品內幕「花錢受氣」

涉嫌拉尾盤炒7股撈數千萬　神秘大戶蕭漢森深夜移送北檢

涉嫌拉尾盤炒7股撈數千萬　神秘大戶蕭漢森深夜移送北檢

