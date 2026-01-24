過年被綁17年「逼回婆婆娘家」　媳不忍了！老公一句話爽翻

▲17年都回婆婆的娘家過年，今年原PO不忍了。（示意圖／記者施怡妏攝）



網搜小組／劉維榛報導

忍了17年！一名人妻表示，每年都被逼回婆婆的娘家過年，今年婆婆同樣未經詢問就安排家宴，氣得原PO當場拒絕，意外的是，老公也默契相挺「妳女兒可以初二回來，我們就不能回娘家？」貼文曝光後，引發大票人共鳴，直呼「老公是神隊友」、「早黑早享受」。

一名女網友《毒姑九賤婆媳討論區》表示，結婚17年來，每年初二都被婆婆強迫參加「他們破爛娘家家宴」，而今年也不例外，婆婆甚至要求開車載他們回去，完全不管原PO是否願意。

[廣告]請繼續往下閱讀...

神隊友一句話 替老婆討回17年公平



對此，原PO決定硬起來反擊，「我直接說，跟他們又不熟，平常也沒有來往聯絡，我們不想去！」而老公的反應更讓她大呼解氣，當場嗆回婆婆，「為什麼每年初二她都不能回娘家？為什麼每年都被綁在這裡？為什麼妳女兒可以初二回來，我們就不能回娘家？」一連串反問讓現場瞬間安靜，也替原PO出了一口悶氣。

貼文一出，立刻掀起大量討論，「有挺妳的好老公，才是最重要的」、「自私自利的老人最討人厭」、「什麼年代了，初二小姑要回娘家，媳婦就不能回」、「你老公這麼做就對了」、「那小年夜就回娘家，待到開工日」、「早黑早享受」、「結婚第一年就該拒絕了」、「應該各自安好，拒絕是對的」。

婆婆不敢擺臭臉 還說要請吃火鍋

不少網友也好奇反問，「婆婆怎樣說？」「想知妳婆婆反應？」原PO也回應後續，以前只要不配合，婆婆就擺臭臉，結果這次婆婆小聲詢問能否載兩老回去，因為公公年紀大開車危險，甚至還主動要請吃火鍋，讓原PO哭笑不得直呼，「真的不要太順婆家的人，偶爾要發瘋。」