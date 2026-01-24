　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

過年被綁17年「逼回婆婆娘家」　媳不忍了！老公一句話爽翻

▲▼年夜飯,團圓飯,吃飯,好料。（圖／記者施怡妏攝）

▲17年都回婆婆的娘家過年，今年原PO不忍了。（示意圖／記者施怡妏攝）

網搜小組／劉維榛報導

忍了17年！一名人妻表示，每年都被逼回婆婆的娘家過年，今年婆婆同樣未經詢問就安排家宴，氣得原PO當場拒絕，意外的是，老公也默契相挺「妳女兒可以初二回來，我們就不能回娘家？」貼文曝光後，引發大票人共鳴，直呼「老公是神隊友」、「早黑早享受」。

一名女網友《毒姑九賤婆媳討論區》表示，結婚17年來，每年初二都被婆婆強迫參加「他們破爛娘家家宴」，而今年也不例外，婆婆甚至要求開車載他們回去，完全不管原PO是否願意。

[廣告]請繼續往下閱讀...

神隊友一句話　替老婆討回17年公平

對此，原PO決定硬起來反擊，「我直接說，跟他們又不熟，平常也沒有來往聯絡，我們不想去！」而老公的反應更讓她大呼解氣，當場嗆回婆婆，「為什麼每年初二她都不能回娘家？為什麼每年都被綁在這裡？為什麼妳女兒可以初二回來，我們就不能回娘家？」一連串反問讓現場瞬間安靜，也替原PO出了一口悶氣。

貼文一出，立刻掀起大量討論，「有挺妳的好老公，才是最重要的」、「自私自利的老人最討人厭」、「什麼年代了，初二小姑要回娘家，媳婦就不能回」、「你老公這麼做就對了」、「那小年夜就回娘家，待到開工日」、「早黑早享受」、「結婚第一年就該拒絕了」、「應該各自安好，拒絕是對的」。

婆婆不敢擺臭臉　還說要請吃火鍋

不少網友也好奇反問，「婆婆怎樣說？」「想知妳婆婆反應？」原PO也回應後續，以前只要不配合，婆婆就擺臭臉，結果這次婆婆小聲詢問能否載兩老回去，因為公公年紀大開車危險，甚至還主動要請吃火鍋，讓原PO哭笑不得直呼，「真的不要太順婆家的人，偶爾要發瘋。」

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

01/22 全台詐欺最新數據

更多新聞
514 3 7945 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／破紀錄！特攻單場轟「133分」大屠殺
韓啦啦隊女神解放比基尼！　胸前挖空事業線看光
台灣史上第一人！　詹詠然澳網泛淚退役
過年被綁17年　媳不忍了！老公一句話爽翻
幕後／綠北市長人選推府院級王牌？　如何絆住蔣萬安成最大考量
車銀優慘了　法界：最重恐觸無期徒刑

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

一周兩波鋒面＋冷空氣夾擊　周二濕冷「雨擴半個台灣」

過年被綁17年「逼回婆婆娘家」　媳不忍了！老公一句話爽翻

不是薪水？從時間點「看出離職原因」　上班族崩潰：整個命中

每個經過都摸一下！看霍諾德爬101　他實測「試抓看看」笑了

信昌化工林園廠全面裁撤！近百員工被迫優退　勞工局將勞檢

「超商1區域」千萬別逗留　店員尷尬爆：客人醜態被看光

霸王級寒流10周年！氣象署回顧「全台凍成冰箱」　日月潭首度下雪

遭質疑用化學調味料！「桃園必吃第一拉麵」曝湯頭原料反擊

滑手機撞見老公出軌！律師認證「最強抓姦神器」　大票人喊猛

人人都買過「1款神物退燒」　一票人10多年死忠：很少比它好吃

第一代少年股神「炒股撈7000萬」　1500萬交保

洪詩心疼父母⋯曝大伯已道歉　落淚：為什麼願意付出是缺愛？

三立採訪車撞進彰化銀行！「現場至少釀8傷」送醫搶救中

關穎買名牌也遭Sales擺臭臉　陶晶瑩怒揭精品內幕「花錢受氣」

涉嫌拉尾盤炒7股撈數千萬　神秘大戶蕭漢森深夜移送北檢

墳場試槍、場勘路線、假衛星電話控局！揭黑幫行兇前的縝密布局｜資深社會記者 張晏碩｜新店咖啡商槍擊命案●下｜《我在案發現場》

33泰女藏艋舺賣肉「最嫩22歲」　6人激戰衝刺當場被抄急抓內褲

周媛46秒原版影片曝光

銀行內撞擊畫面曝

劉冠廷初一拜拜「成吉祥物」　遇粉絲要合照...認成張軒睿XD

一周兩波鋒面＋冷空氣夾擊　周二濕冷「雨擴半個台灣」

過年被綁17年「逼回婆婆娘家」　媳不忍了！老公一句話爽翻

不是薪水？從時間點「看出離職原因」　上班族崩潰：整個命中

每個經過都摸一下！看霍諾德爬101　他實測「試抓看看」笑了

信昌化工林園廠全面裁撤！近百員工被迫優退　勞工局將勞檢

「超商1區域」千萬別逗留　店員尷尬爆：客人醜態被看光

霸王級寒流10周年！氣象署回顧「全台凍成冰箱」　日月潭首度下雪

遭質疑用化學調味料！「桃園必吃第一拉麵」曝湯頭原料反擊

滑手機撞見老公出軌！律師認證「最強抓姦神器」　大票人喊猛

人人都買過「1款神物退燒」　一票人10多年死忠：很少比它好吃

芬蘭擬管控未成年用手機時間　2歲↓禁碰螢幕、15歲↓禁用社群

還記得「老鷹四少」陳彥允嗎？　 消失多年「登紐約時代廣場」近況超猛

大聯盟首K林子偉！黎克從阪神轉戰兄弟　日媒曝曾喊話返日意願高

鄭麗君會放大藍白聲量？　作家表態：贊成卓榮泰跳下來選北市長

一周兩波鋒面＋冷空氣夾擊　周二濕冷「雨擴半個台灣」

國片票房奇蹟年！首屆「台灣娛樂電影獎」開跑　《96分鐘》搶最狂獎項

印尼豪雨引山崩！恐怖轟鳴後「全村被埋」　至少8死82失蹤

生產事故救濟9年逾14.5億　醫解析產婦死亡3因素：羊水栓塞最可怕

願捨棄美國籍入伍！三星李在鎔長子「2月赴泰」　參加東南亞軍演

快訊／破紀錄！特攻單場轟「133分」寫聯盟新高　42分狂勝海神

【為救人捨身】勇消詹能傑今移靈　同仁冒雨落淚送別

生活熱門新聞

「愛的迫降」男主角原型過世！　台灣妻哀悼發文

霍諾德「給賈永婕看1畫面」絕不玩命　網驚：不是一般人

滑手機撞見老公出軌！律師認證「最強抓姦神器」

美髮店洗頭較持久？她實測「4天不會癢」　內行揭3關鍵

換成台人要爬101「亞洲媽媽反應曝光」！萬人炸鍋

「超商1區域」別逗留　店員尷尬：客人醜態被看光

蹭「霍諾德爬101」翻車！　攀岩品牌：太離譜了

低溫、大雨雙特報齊發！4縣市恐跌破10度

絕不買早去晚回！一票人大推「1時間來回班機」

霍諾德凌晨發限動！　自曝「爬台北101」亮點

快訊／4縣市大雨特報　下到晚上

立春1招財運開紅盤　3生肖穿紅衣最旺

台人年終領1個月！韓國人：巨大的文化衝擊

看霍諾德爬101！他實測「試抓看看」笑了

更多熱門

相關新聞

空姐聯誼專挑台積電？他見「固定模板」傻了

空姐聯誼專挑台積電？他見「固定模板」傻了

空服員的伴侶常是工程師？近日有網友分享參加婚禮的觀察，發現身為空服員的妻子，其同事的另一半竟然有極高比例來自台積電、聯發科等，現場宛如科技業聚會。他事後詢問才得知，原來這背後有不少是透過聯誼認識，甚至還會指定對方的公司背景。貼文曝光後，引起討論。

別撲空！丹丹漢堡小年夜起連休6天

別撲空！丹丹漢堡小年夜起連休6天

春節外送「小份量年菜」品項增2成　熱炒、異國料理變熱門

春節外送「小份量年菜」品項增2成　熱炒、異國料理變熱門

關鍵字：

初二婆家娘家過年媳婦老公

讀者迴響

熱門新聞

色阿公3度逞慾！孫女閨蜜驚醒嘴裡多一根

「愛的迫降」男主角原型過世！　台灣妻哀悼發文

色龜師父拐女信徒獻身！完事諷：跟妳X很無聊

KTV唱歌慶生...台中女遭親爸性侵！驚醒崩潰：你知道我是你女兒嗎

霍諾德「給賈永婕看1畫面」絕不玩命　網驚：不是一般人

快訊／霍諾德攀台北101延期改明天！

情色養生館遭查　仍營業被斷水電

滑手機撞見老公出軌！律師認證「最強抓姦神器」

美髮店洗頭較持久？她實測「4天不會癢」　內行揭3關鍵

工程師撿屍遭判刑妹子自曝「今年第3筆」

換成台人要爬101「亞洲媽媽反應曝光」！萬人炸鍋

貝克漢長子婚禮被迫「與母共舞」！她淚崩全場尷尬

即 ／貨車起步輾過買菜婦　臟器外露慘死

「超商1區域」別逗留　店員尷尬：客人醜態被看光

外籍男超速6次挨罰2萬5　「送達程序違法」全撤銷

更多

最夯影音

更多
第一代少年股神「炒股撈7000萬」　1500萬交保

第一代少年股神「炒股撈7000萬」　1500萬交保
洪詩心疼父母⋯曝大伯已道歉　落淚：為什麼願意付出是缺愛？

洪詩心疼父母⋯曝大伯已道歉　落淚：為什麼願意付出是缺愛？

三立採訪車撞進彰化銀行！「現場至少釀8傷」送醫搶救中

三立採訪車撞進彰化銀行！「現場至少釀8傷」送醫搶救中

關穎買名牌也遭Sales擺臭臉　陶晶瑩怒揭精品內幕「花錢受氣」

關穎買名牌也遭Sales擺臭臉　陶晶瑩怒揭精品內幕「花錢受氣」

涉嫌拉尾盤炒7股撈數千萬　神秘大戶蕭漢森深夜移送北檢

涉嫌拉尾盤炒7股撈數千萬　神秘大戶蕭漢森深夜移送北檢

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

乖乖X農會 特殊口味大開箱

乖乖X農會 特殊口味大開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來開箱「農會X乖乖」，試試各種創新口味乖乖

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面