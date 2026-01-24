中國4海警船闖金門限制水域　海巡「1對1併航監控」立即驅離

記者鄭逢時／金門報導

中國海警今日宣稱在金門附近海域「常態執法巡查」，卻闖入我方限制水域，海巡署即時掌握動態，立即派艇前往部署，一對一併航監控並廣播要求離開，最終並將對方全數驅離。

▲中國海警假巡查闖金門限制水域，海巡一對一併航驅離。（圖／海巡署金馬澎分署提供)

海洋委員會海巡署金馬澎分署指出，今（24）日上午8時許，第十二（金門）巡防區偵獲多艘中國海警船在金門南方外海分兩處集結，隨即調派巡防艇前推至限制水域預置應處。至9時，中國海警「14529」、「14605」、「14603」及「14533」等4艘船，以兩兩成組方式，分別自料羅東南東方及烈嶼南方航向，進入金門限制水域。

海巡署預置的4艘巡防艇即刻採取「一對一」併航監控，拒止對方深入，並以中、英文無線電廣播，明確要求其立即轉向離開。經持續併航與強勢驅離作為，中國海警船編隊於11時全數航出限制水域。

海巡署表示，中國近來屢以「常態執法巡查」名義，實際穿越金門限制水域線，相關航行樣態已呈現「常態騷擾」，不僅破壞兩岸互動氛圍，也對區域和平穩定造成衝擊。

海巡署強調，將持續掌握海面情勢，採取超前部署與即時應處，對於中國大陸散布與事實不符的訊息，海巡署會即時公布執法與驅離畫面，以正視聽，確保我國海域安全，堅定捍衛國家主權。