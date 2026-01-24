　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

印尼豪雨引山崩！恐怖轟鳴後「全村被埋」　至少8死82失蹤

▲▼印尼西爪哇省西萬隆（West Bandung）地區24日凌晨發生嚴重山崩。（圖／達志影像／美聯社）

▲ 印尼國家搜救總署（Basarnas）公布無人機拍攝的災區景象。（圖／達志影像／美聯社）

記者陳宛貞／綜合外電報導

印尼西爪哇省西萬隆（West Bandung）地區24日凌晨發生嚴重山崩，當地時間3時許，豪雨沖刷下土石從布朗朗山坡傾瀉而下，吞噬山腳下的帕西爾蘭古村莊。印尼國家災害應變總署（BNPB）統計，災害已造成8人罹難、82人失蹤，另有23人順利獲救。

綜合CNN及當地《羅盤報》外媒，西爪哇省秘書長赫爾曼（Herman Suryatman）表示，「113名受災民眾中，23人已安全撤離並獲妥善安置，8人不幸罹難，另外82人仍在全力搜救中。」

目前救災行動動員軍警、災害應變署及國家搜救隊等單位，並出動K9搜救犬，但受限於地形條件及天候不佳，搜救工作進展緩慢。

警方指出，山崩發生前居民聽見巨大轟鳴聲，隨後土石從帕西爾庫寧村一路湧向帕西爾庫達村，沿途夾帶大量洪水，造成逾30棟民宅遭土石掩埋，整片住宅區陷入泥濘中。災害應變總署發言人穆哈里（Abdul Muhari）表示，「失蹤人數眾多，我們今天將努力推進搜救。」

印尼氣象部門先前已針對西爪哇省發布極端天氣警報，預告23日起將有長達一周的強降雨，目前當局已針對災區周邊發布土石流、洪水及惡劣天氣警報。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

01/22 全台詐欺最新數據

更多新聞
514 3 7945 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
「微波爐加熱致癌？」專家曝驚人真相：3種用法才真的要命！
無辜女被資源回收車撞死　相驗結果曝
在野黨批2張A4要1.25兆　行政院回擊
陸女嫌棄老公癱瘓　出軌懷孕逼離婚

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

大學畢業領4萬！老媽突襲租屋「開冰箱傻住」　1袋豆芽菜當好幾餐

巴基斯坦婚禮慘案！炸彈客「闖人群引爆」7死25傷　爆炸瞬間曝

酒醉變態韓男！搭計程車「脫衣打手槍」性騷　女司機崩潰不忍了

芬蘭擬管控未成年用手機時間　2歲↓禁碰螢幕、15歲↓禁用社群

印尼豪雨引山崩！恐怖轟鳴後「全村被埋」　至少8死82失蹤

願捨棄美國籍入伍！三星李在鎔長子「2月赴泰」　參加東南亞軍演

擔憂拖累自民黨！高市早苗繼子山本建　宣布「退出競選」眾議員

首次三方會談剛結束！俄軍飛彈、無人機空襲　烏克蘭1死逾20傷

李在明遭指控「親中反美」！韓總理赴美會范斯：未對酷澎差別待遇

馬克宏「墨鏡戰川普」引全球瘋搶！股價狂噴74%　價格曝光

第一代少年股神「炒股撈7000萬」　1500萬交保

洪詩心疼父母⋯曝大伯已道歉　落淚：為什麼願意付出是缺愛？

三立採訪車撞進彰化銀行！「現場至少釀8傷」送醫搶救中

關穎買名牌也遭Sales擺臭臉　陶晶瑩怒揭精品內幕「花錢受氣」

涉嫌拉尾盤炒7股撈數千萬　神秘大戶蕭漢森深夜移送北檢

墳場試槍、場勘路線、假衛星電話控局！揭黑幫行兇前的縝密布局｜資深社會記者 張晏碩｜新店咖啡商槍擊命案●下｜《我在案發現場》

33泰女藏艋舺賣肉「最嫩22歲」　6人激戰衝刺當場被抄急抓內褲

周媛46秒原版影片曝光

銀行內撞擊畫面曝

劉冠廷初一拜拜「成吉祥物」　遇粉絲要合照...認成張軒睿XD

大學畢業領4萬！老媽突襲租屋「開冰箱傻住」　1袋豆芽菜當好幾餐

巴基斯坦婚禮慘案！炸彈客「闖人群引爆」7死25傷　爆炸瞬間曝

酒醉變態韓男！搭計程車「脫衣打手槍」性騷　女司機崩潰不忍了

芬蘭擬管控未成年用手機時間　2歲↓禁碰螢幕、15歲↓禁用社群

印尼豪雨引山崩！恐怖轟鳴後「全村被埋」　至少8死82失蹤

願捨棄美國籍入伍！三星李在鎔長子「2月赴泰」　參加東南亞軍演

擔憂拖累自民黨！高市早苗繼子山本建　宣布「退出競選」眾議員

首次三方會談剛結束！俄軍飛彈、無人機空襲　烏克蘭1死逾20傷

李在明遭指控「親中反美」！韓總理赴美會范斯：未對酷澎差別待遇

馬克宏「墨鏡戰川普」引全球瘋搶！股價狂噴74%　價格曝光

「25歲女偶像」退團宣布參選！　結束5年演藝生涯吐心聲

台灣棒球實力強！韓國王牌左投接班人喊話：經典賽最想對決台、日

超親民！黃仁勳逛上海陸家嘴菜市場　晚間參加輝達年會

陸委會主委邱垂正首訪金門港旅運中心　視察全新通關大樓

三立採訪車暴衝釀9傷！最新畫面曝　加速闖紅燈「炸彈般撞進銀行」

「微波爐加熱致癌？」專家曝驚人真相：3種用法才真的要命！

無辜婦倒垃圾慘被資源回收車撞死　相驗結果「出血性休克」

大學畢業領4萬！老媽突襲租屋「開冰箱傻住」　1袋豆芽菜當好幾餐

SIM卡煉金術師！陸男煉出191公克黃金　價值約50萬元

巴基斯坦婚禮慘案！炸彈客「闖人群引爆」7死25傷　爆炸瞬間曝

【霍諾德登頂了】民眾手機「放大15倍」見台北101上最頂尖的男人！

國際熱門新聞

15歲少女遭ISIS綁架！囚禁7年淪性奴

霍諾德攀登101　外媒曝酬勞破千萬

搜索隊徒步深入！阿蘇火山口最新畫面曝

辣妹直播主曝人工受孕成功　反遭粉絲詛咒

手指一劃就崩落　阿蘇「惡魔地質」影像曝

真的沒在怕　霍諾德「大腦構造」異於常人

馬克宏「墨鏡戰川普」爆紅　股價狂噴74%

高市早苗祖父是「侵華日軍」？日媒：假消息

畫面曝　OnlyFans網紅遭3男強拖下車綁走

英特爾崩跌17%拉黑美股　台積電AD反漲2.29％

全球奶粉污染風暴　中國原料驗出毒素

情色網美要嫁了　婚前開放陌生男約會價格曝

川普酸北約盟軍躲後方　哈利王子爆氣反擊

霍諾德挑戰101　全球賭盤「2小時內完賽」

更多熱門

相關新聞

20具棺材滾下懸崖！土石流沖墓園

20具棺材滾下懸崖！土石流沖墓園

義大利南部連日暴雨，導致克羅托內市一座位於懸崖邊的墓園發生大規模土石流，約20具棺木從崖壁滾落至山谷深處，恐怖畫面震驚當地。除了義大利之外，歐洲多國也因遭受致命暴風雨襲擊，傳出嚴重災情。

土石流灌進露營區多人失蹤　曾傳呼救聲

土石流灌進露營區多人失蹤　曾傳呼救聲

東南亞遭遇洪水與山崩　印泰馬三國400死

東南亞遭遇洪水與山崩　印泰馬三國400死

斯里蘭卡暴雨釀40死↑！土石流吞沒茶園

斯里蘭卡暴雨釀40死↑！土石流吞沒茶園

印尼「暴雨28死」8千人撤離！災民爬屋頂

印尼「暴雨28死」8千人撤離！災民爬屋頂

關鍵字：

印尼山崩土石流西爪哇災害搜救極端天氣

讀者迴響

熱門新聞

色阿公3度逞慾！孫女閨蜜驚醒嘴裡多一根

「愛的迫降」男主角原型過世！　台灣妻哀悼發文

色龜師父拐女信徒獻身！完事諷：跟妳X很無聊

KTV唱歌慶生...台中女遭親爸性侵！驚醒崩潰：你知道我是你女兒嗎

霍諾德「給賈永婕看1畫面」絕不玩命　網驚：不是一般人

情色養生館遭查　仍營業被斷水電

快訊／霍諾德攀台北101延期改明天！

滑手機撞見老公出軌！律師認證「最強抓姦神器」

美髮店洗頭較持久？她實測「4天不會癢」　內行揭3關鍵

換成台人要爬101「亞洲媽媽反應曝光」！萬人炸鍋

工程師撿屍遭判刑妹子自曝「今年第3筆」

「超商1區域」別逗留　店員尷尬：客人醜態被看光

貝克漢長子婚禮被迫「與母共舞」！她淚崩全場尷尬

即 ／貨車起步輾過買菜婦　臟器外露慘死

外籍男超速6次挨罰2萬5　「送達程序違法」全撤銷

更多

最夯影音

更多
第一代少年股神「炒股撈7000萬」　1500萬交保

第一代少年股神「炒股撈7000萬」　1500萬交保
洪詩心疼父母⋯曝大伯已道歉　落淚：為什麼願意付出是缺愛？

洪詩心疼父母⋯曝大伯已道歉　落淚：為什麼願意付出是缺愛？

三立採訪車撞進彰化銀行！「現場至少釀8傷」送醫搶救中

三立採訪車撞進彰化銀行！「現場至少釀8傷」送醫搶救中

關穎買名牌也遭Sales擺臭臉　陶晶瑩怒揭精品內幕「花錢受氣」

關穎買名牌也遭Sales擺臭臉　陶晶瑩怒揭精品內幕「花錢受氣」

涉嫌拉尾盤炒7股撈數千萬　神秘大戶蕭漢森深夜移送北檢

涉嫌拉尾盤炒7股撈數千萬　神秘大戶蕭漢森深夜移送北檢

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

乖乖X農會 特殊口味大開箱

乖乖X農會 特殊口味大開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來開箱「農會X乖乖」，試試各種創新口味乖乖

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面