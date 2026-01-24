印尼豪雨引山崩！恐怖轟鳴後「全村被埋」　至少8死82失蹤

▲ 印尼國家搜救總署（Basarnas）公布無人機拍攝的災區景象。（圖／達志影像／美聯社）

記者陳宛貞／綜合外電報導

印尼西爪哇省西萬隆（West Bandung）地區24日凌晨發生嚴重山崩，當地時間3時許，豪雨沖刷下土石從布朗朗山坡傾瀉而下，吞噬山腳下的帕西爾蘭古村莊。印尼國家災害應變總署（BNPB）統計，災害已造成8人罹難、82人失蹤，另有23人順利獲救。

綜合CNN及當地《羅盤報》外媒，西爪哇省秘書長赫爾曼（Herman Suryatman）表示，「113名受災民眾中，23人已安全撤離並獲妥善安置，8人不幸罹難，另外82人仍在全力搜救中。」

目前救災行動動員軍警、災害應變署及國家搜救隊等單位，並出動K9搜救犬，但受限於地形條件及天候不佳，搜救工作進展緩慢。

警方指出，山崩發生前居民聽見巨大轟鳴聲，隨後土石從帕西爾庫寧村一路湧向帕西爾庫達村，沿途夾帶大量洪水，造成逾30棟民宅遭土石掩埋，整片住宅區陷入泥濘中。災害應變總署發言人穆哈里（Abdul Muhari）表示，「失蹤人數眾多，我們今天將努力推進搜救。」

印尼氣象部門先前已針對西爪哇省發布極端天氣警報，預告23日起將有長達一周的強降雨，目前當局已針對災區周邊發布土石流、洪水及惡劣天氣警報。