鄭麗君會放大藍白聲量？　作家表態：贊成卓榮泰跳下來選北市長

實習記者石嘉豪／台北報導

行政院副院長鄭麗君在台美關稅談判結果出爐後，聲勢看漲，頻被點名代表綠營出來參選台北市長。然而，作家顏擇雅昨（23日）表示，她不贊成鄭麗君跳下來選，理由在於，鄭麗君參選，選舉攻防一定與關稅有關，但關稅結果的好壞，需要時間驗證，短期內無法辯出結果，還反而可能放大藍白聲量，因此，她挺卓榮泰跳下來選。

顏擇雅表示，台美關稅談判並不是整個結束，而是還有不少後續，鄭麗君此時留在中央行政團隊，會讓美方比較放心，在遇到問題時，知道可以找誰，如果調鄭麗君去選舉，會讓美方認為，賴清德把民進黨利益看得比國家大事還重要。

顏擇雅說明，民進黨也應該考量，卓榮泰或鄭麗君下來參選，各自會造成哪一種議題上的攻防，她分析，若是鄭麗君參選，議題一定是賴政府跪美、美積電這些。

顏擇雅進一步說明，也許有人會說，股市已經大漲、工商團體也都出來額手稱慶了，不就證明談判結果一級棒，鄭麗君真的優秀，台積電變美積電是抹黑嗎？

顏擇雅提醒，不要忘了每一種經濟政策的願景，都是需要好多年才可以驗證的，結果沒出來之前都是預測，不管是說台商赴美可以加深台美連結並且壯大台灣，還是像施俊吉說，會拉下台灣成長率，都只是預測，預測只能比誰的聲量大，根本無法辯出結果。

因此，顏擇雅認為，鄭麗君下來選北市，反而可能放大藍白聲量，打擊人民信心，然後心理影響行動，悲觀者越多，藍白預言就越可能變成自我實現的預言。

然而顏擇雅點出，若是卓榮泰下來選，藍白就會主攻他不副署財劃法這一件事，綠營這邊除了可以咬緊蔣萬安的行政能力、缺乏市政願景，回應藍營攻擊也可以多多強調藍白委如何毀憲亂政。

顏擇雅強調，這方面的對應綠營不會失分，南部那些去年無法參與大罷免的縣市也會悲憤交加、同仇敵慨，所以，她看好卓榮泰造成的外溢效應，贊成卓榮泰跳下來選北市長。

至於面對主張派王世堅的人，顏擇雅則說，代表民進黨出來選北市的人是會有大筆補助款進帳的，譬如陳時中在2022年，就拿到1300萬多的選舉補助款，大家寧願這筆錢進王世堅口袋，還是別人的？