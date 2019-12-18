韓國瑜誣指15筆土地獲利1.8億　蔡英文競辦：早已公布20年財產變動

▲2020總統政見發表會，蔡英文會後接受媒體訪問。（圖／記者林敬旻攝）



記者陶本和／台北報導

針對國民黨總統候選人韓國瑜於18日政見會上，指稱總統蔡英文15筆土地獲利1.8億一事，蔡英文競選辦公室發言人簡舒培深夜表示，這完全是不實抹黑，總統早公布20年財產變動資訊，也將財產信託，「現在只要google也都還有完整資訊，舊事重提完全沒有意義。」

簡舒培表示，在政見會上韓國瑜所說的15筆土地，都是共有持分，大多是蔡英文家族共同長期持有。在家族成員處分出售後，蔡英文在1997年12月公平會委員任內財產申報時，因這些土地持分賣出而存款增加4,423萬餘元，這些也都依法申報，「因此，並沒有韓市長在政見會上所說的獲利1.8億元，這完全又是一個不實的抹黑。」

簡舒培表示，2016總統選舉時，蔡英文面對相關質疑，雖然當時她並沒有公職身分，但仍選擇一次公布20年財產變動資訊，當然也包括韓國瑜所說的這部分，「同時，蔡總統也將財產信託，相關事情當時已經釐清，現在只要google也都還有完整資訊，舊事重提完全沒有意義。」

簡舒培強調，蔡英文經歷過多次選舉，都經過嚴格檢驗，反而韓國瑜面對質疑時，選擇逃避，解釋不清又推拖國家機器，甚至不負責任，用錯誤訊息抹黑對手，這些都不是一個負責任政治人物，應該有的態度。

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