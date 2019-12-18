▲「台灣頭」1席立委藍綠對決，基隆市政治版圖僵持不下。（圖／蔡適應競選辦公室提供）

記者郭世賢／基隆報導

立委選舉基隆市選區只選一席，4人參選戰況激烈，各路人馬搶破頭，18日辦理抽籤，由尋求連任的現任民進黨立委蔡適應拔得頭籌，蔡適應在2014年林右昌以10萬票狂掃基隆當選市長，打破基隆藍大於綠的政治版圖後，2016年蔡以7萬8707票，打敗國民黨副主席郝龍斌，贏得立委選舉。

抽到第二名的是前議長宋瑋莉，她出身地方政治世家、擔任5屆市議員，在國民黨黨內初選勝出後，挾著2018年九合一大選國民黨大勝，挑戰現任民進黨立委蔡適應。

▲ 前議長宋瑋莉能否挑戰蔡適應成功，藍綠對抗競爭相當激烈。（圖／宋瑋莉競選辦公室提供）

蔡適應口才反應好、有明星臉，曾被公督盟評鑑連續7會期優秀立委。軍港西遷、基隆輕軌和快捷公車等基隆市重大建設都與他有關，加上蔡總統、林右昌中央、地方執政優勢背書，聲勢不小。

前議長宋瑋莉能否挑戰蔡適應成功，藍綠對抗競爭相當激烈。除了比拚政績與地方耕耘，泛藍選票能否集中歸隊國民黨，重要關鍵也受總統大選影響。

▲ 國會政黨聯盟楊石城與宋瑋莉都是中山區議員。（圖／楊石城競選辦公室提供）

另外抽得第3名的無黨籍張耿輝是屬同樣偏藍，而國會政黨聯盟楊石城與宋瑋莉都是中山區議員，選票嚴重重疊，宋瑋莉整合無效票源將遭到瓜分。而蔡適應因為基隆不少人質疑「只在電視看到他」、「找不到人」，成為蔡適應被攻擊的重點。

立委大選「台灣頭」基隆有1席立委，民進黨徵召現任立委蔡適應拚連任，國民黨則由出身地方政治世家、擔任5屆市議員的前議長宋瑋莉出線挑戰，形成藍綠對決局面，藍營一心想「收復」基隆。但地方人士分析，國民黨地方選情反而更受到總統選舉韓國瑜聲望之影響，值得持續觀察。

基隆市選區

1號 蔡適應（民進黨）

2號 宋瑋莉（國民黨）

3號 張耿輝（無黨籍）

4號楊石城 （國會政黨聯盟）

「時間對我們來說完全沒用！」

▲ 無黨籍張耿輝是屬同樣偏藍。（圖／張耿輝競選辦公室提供）