柯文哲：總統候選人沒想討論少子化　整天噴口水「像剛剛的政見發表會」

▲柯文哲。（圖／記者葉南州攝）



記者呂欣玫／台北報導

2020總統大選第一場政見會才剛結束，台北市長柯文哲就在臉書開酸，檯面上的總統候選人，整天噴口水喊口號，「就像剛剛結束的政見發表會一樣。」

第一場總統大選政見會18日登場，藍綠橘總統候選人針對各項議題進行攻防戰，尤其總統蔡英文、國民黨總統候選人韓國瑜的互咬最為激烈。對此，柯文哲透過臉書狠酸，少子化已經是國安危機，「但檯面上的總統候選人，整天噴口水喊口號，也沒想要花時間討論這一塊，就像剛剛結束的政見發表會一樣。」



柯文哲強調，「既然大家都只會講，那民眾黨就來做。」在台北市，「我們的孩子，我們一起養」已經是實際在執行的政策，0到2歲的「托育」、3到6歲的「托幼」，我們率先全台將2到3歲的過渡期，讓家長可以自由選擇適合孩子的方式，可選擇托育，也可選擇幼兒園2歲專班，不論選擇哪一個，都有相對應的補助，讓家長不再苦惱。



柯文哲說，藍綠都提出要「國家養」，但最重要的是要佈建足夠的托育、托幼資源。所以我們運用學校的閒置空間，佈建0到2歲的托育，2歲專班，以及3至5歲的公共化幼兒園，目前全台北市已經有多達44所國小有「0到12歲一條龍服務」。



柯文哲提到，在公共化比例上，台北市積極佈建非營利幼兒園，拿下六都第一，未來也將持續往公共化比例7成的目標邁進，這樣的願景，應該全台灣都可以受惠，而不是只有台北市享有。「就讓民眾黨來針對國安危機提解方，國家治理，不是說說而已，能不能解決問題才是重點。」

對於柯文哲開酸總統候選人「整天噴口水喊口號」，網友紛紛留言表示，「政見會沒有政見 國安議題 看起來～」、「政見發表會只看到互相噴口水，怎麼不做些有意義的事」、「想看阿伯參加辯論會」、「阿伯沒參加太可惜了！多罵一點消消氣」。

其他人也看了這些...

►韓國瑜要成立特偵組：若貪污被關監獄「一天給我吃一頓，我沒資格吃三頓飯」

►蔡英文狂轟韓國瑜：閨蜜要不要解釋？連豪宅都迴避講不清

►宋楚瑜自豪：我是重要的民主推手 曾做出關鍵貢獻

其他熱門新聞...

►蔡英文提豪宅 韓國瑜批「狹窄」：我跟妳談大海 妳跟我談浴缸

►蔡英文反擊韓國瑜政見天馬行空：當總統要有「5條件」創造國家機遇

►人民需要值得信賴的總統！蔡英文酸韓國瑜：若當選不能請假怎辦



►超越藍綠，就靠她了