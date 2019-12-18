政見會／蔡英文狂轟韓國瑜：閨蜜要不要解釋？連豪宅都迴避講不清

記者陶本和／台北報導

2020總統大選首場電視政見發表會18日晚間7時登場，針對國民黨總統候選人韓國瑜砲轟不愛中華民國，以及恢復特偵組政見，總統蔡英文發言時火力全開回擊，講清廉問題，閨蜜1號、2號的問題，要不要解釋？另外自己豪宅問題也都迴避，不用到當總統，何況是未來總統。

▲2020總統政見發表會，蔡英文第一輪發言。（圖／華視提供）



針對韓國瑜砲轟蔡英文不愛中華民國，以及恢復特偵組的政見。蔡英文發言時回擊，強調她聽到韓國瑜很多的指教，過去這段時間韓國瑜跟國民黨有很多批評跟指教，但是這些發言都是情緒性發言，或是挑起社會對立，有時候還無中生有、斷章取義。

蔡英文表示，中華民國這件事，現在不就是在選中華民國總統嗎，「我就是第14任中華民國總統，正在競選中華民國第15任總統，我擔任總統也已經三年多」。

蔡英文說，所以剛才聽韓國瑜講一大堆，就是無中生有；另外，韓國瑜提到「清廉」的問題，「他講到清廉的問題，我倒是要問一下，這段時間以來高雄一直在討論閨蜜變主秘。第一好閨蜜辭職、第二好閨蜜又變成主秘，這些事情韓市長有沒有好好解釋一下呢？」

至於韓國瑜提到恢復特偵組政見，蔡英文也重砲轟，「韓國瑜市長，你自己的豪宅都迴避，都講不清楚，不用到當總統，更何況是未來當總統」。

其他人也看了這些...

►韓國瑜要成立特偵組：若貪污被關監獄「一天給我吃一頓，我沒資格吃三頓飯」

►蔡英文狂轟韓國瑜：閨蜜要不要解釋？連豪宅都迴避講不清

►宋楚瑜自豪：我是重要的民主推手 曾做出關鍵貢獻

其他熱門新聞...

►蔡英文提豪宅 韓國瑜批「狹窄」：我跟妳談大海 妳跟我談浴缸

►蔡英文反擊韓國瑜政見天馬行空：當總統要有「5條件」創造國家機遇

►人民需要值得信賴的總統！蔡英文酸韓國瑜：若當選不能請假怎辦



►超越藍綠，就靠她了