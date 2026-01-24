　
    • 　
>
一周兩波鋒面＋冷空氣夾擊　周二濕冷「雨擴半個台灣」

▲▼羽絨衣,行人,路人,過馬路,行人穿越道,斑馬線,口罩,低溫,寒流,冬天,濕冷,輻射冷卻,保暖,禦寒,冬衣,冬季,東北季風,大陸冷氣團,氣象,降溫,雨傘,撐傘,下雨,降雨,雨天,天氣配圖。（圖／記者李毓康攝）

▲未來一周有兩波鋒面和冷空氣影響。（示意圖／記者李毓康攝）

記者李姿慧／台北報導

明天(25日)上半天北部雲量仍多，下半天減少，基隆北海岸、東半部和恆春半島有較大雨勢，大台北也有零星短暫雨。下周有兩波鋒面和冷空氣聯手，其中下周二、下周三雨區較廣，周四清晨輻射冷卻加持下，局部低溫還可能下探11度，下個周末再變天。

中央氣象署預報員林定宜表示，未來一周有兩波鋒面，第一波預計下周二通過，且有冷氣團等級的冷空氣南下，下周三受到影響，加上華南雲系東移帶來水氣，周二、周三天氣較濕冷，第二波鋒面預計下個周六通過，且有東北季風增強。

明天風向偏東南風，林定宜指出，北部上半天雲量多，預計要下半天才會減少，基隆北海岸、大台北山區、東半部、恆春半島有局部短暫雨，其中北海岸、東半部、恆春半島有局部較大雨勢，大台北地區和西部山區也有零星短暫雨。下周一環境轉偏南風，水氣將減少，周一各地多雲到晴，僅東半部、恆春半島有零星短暫雨。

▲▼天氣。（圖／氣象署提供）

▲▼明天天氣預測及未來一周降雨趨勢。（圖／氣象署提供）

▲▼天氣。（圖／氣象署提供）

林定宜指出，下周二鋒面通過，有東北季風或大陸冷氣團等級冷空氣南下，北部、東北部氣溫下降，天氣較濕冷；下周三受東北季風、鋒面及華南雲系影響，中部以北、東北部有局部短暫雨，花東及南部山區有零星短暫雨。

下周四冷空氣減弱，林定宜說明，白天氣溫回升，清晨則有輻射冷卻影響，各地早晚天氣偏冷，這天水氣減少，各地多雲到晴，僅基隆北海岸、東半部、恆春半島有局部短暫雨；下周五天氣還不錯，僅東半部、恆春半島有局部短暫雨；下個周六將有下一波鋒面通過，東北季風增強。

此外，明天周日以及下周二、下周三要留意3000公尺以上高山有零星飄雪機會。

▲▼天氣。（圖／氣象署提供）

▲一周溫度趨勢。（圖／氣象署提供）

溫度部分，林定宜表示，受東北季風或冷氣團影響，下周二、下周三比較冷，其中周三較冷，北部約12到18度，中部13到23度，南部16到26度，東部16到20度，感受濕冷，局部最低溫預估會再少1度到2度。

林定宜指出，下周四清晨預估有輻射冷卻影響，低溫會再短暫下降1度到2度，北部局部最低溫下探11度，高溫約23度，日夜溫差大，中部則12度到24度，南部14到26度，東部16到20度。

涉嫌拉尾盤炒7股撈數千萬　神秘大戶蕭漢森深夜移送北檢

周末回暖　下周二變天「北東濕冷探14度」

周末回暖　下周二變天「北東濕冷探14度」

今天(24日)至下周一白天溫度回升，早晚偏冷，下周二和下周三將明顯變天，冷空氣南下且強度接近冷氣團等級，加上鋒面、華南雲系東移，天氣將轉為濕冷，特別是北部、東北部，甚至是中部地區。此外，周末兩天及下周二、三高山將有望追雪。

霍諾德徒手攀登101延明天　氣象署：可能有零星短暫雨

霍諾德徒手攀登101延明天　氣象署：可能有零星短暫雨

霍諾德攀101遇雨喊卡！氣象專家曝「短波槽突襲」：明午有望放晴

霍諾德攀101遇雨喊卡！氣象專家曝「短波槽突襲」：明午有望放晴

霍諾德9:00開爬101「信義區偏東2級風」　氣象署：降雨機率80%

霍諾德9:00開爬101「信義區偏東2級風」　氣象署：降雨機率80%

下週可能「冷氣團」變天！　今西晴東雨北部水氣逐日減少

下週可能「冷氣團」變天！　今西晴東雨北部水氣逐日減少

天氣氣象署鋒面冷氣團降雨低溫氣象東北季風

