政見會／宋楚瑜自豪：我是重要的民主推手　曾做出關鍵貢獻

記者陳家祥／台北報導

2020總統大選首場政見會18日晚間登場。宋楚瑜發言時，細數自己過去的從政經歷，強調自己是身體力行推動民族主義的實踐者，全程參與台灣從威權體制轉型成開放民主、解嚴，「我很自豪，宋楚瑜是重要的民主推手，並且曾做出關鍵貢獻」。

▲政見發表會，宋楚瑜。（圖／中選會提供）

宋楚瑜首先提出疑問，「我為什麼參選？」他表示，今天中華民國在台灣面臨的國內外困境，未來也應了解到如何處理重大問題。

宋楚瑜表示，自己經歷44年從政經驗，追隨蔣經國、孫運璿，學習到很多治國重大的絕學，「我想在我有生之年，把這些我學到的經驗，奉獻給我心愛的國家中華民國」。

「我有經驗、有能力、有執行力，我沒有包袱、沒有私心。」宋楚瑜說，自己只有包容，和一直保持從政的初心，腳踏實地認真為人民好好處理好他們希望政府處理的事。

宋楚瑜還提到，自己是身體力行推動民族主義的實踐者，接著細數過去的從政經歷，曾經全程參與台灣從威權體制轉型成開放民主，從解除戒嚴到開放黨禁、解除報禁，讓台灣人不會再因為政治理念不同被判為政治犯，還全程參與終結萬年國會、推動總統直選，「這些重要民主化過程，當時推動過程中，國民黨內部有不同意見，但我很自豪，宋楚瑜是重要的民主推手，並且曾做出關鍵貢獻」。

另外，宋楚瑜還提到，今天台灣面臨的困境跟全世界一樣，都面臨了6項重大危機，1.劇烈的氣候變化、2.人口結構改變危機和老人化少子化、3.國際區域經濟整合危機，如何避免台灣邊緣化、4.數位科技帶來的產業結構轉型，也帶來傳統中小企業的衝擊，造成的失業，必須正視的挑戰、5.貧富差距擴大的危機、6.人文價值淪喪的危機。

宋楚瑜說，這都是政府必須處理的重大挑戰危機，台灣面臨這樣的非常之局，需要非常之人才能處理非常之事。

▲2020總統政見發表會，親民黨宋楚瑜到場。（圖／記者林敬旻攝）

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