願捨棄美國籍入伍！三星李在鎔長子「2月赴泰」　參加東南亞軍演

▲南韓三星電子會長李在鎔的長子李志浩，去年9月以海軍學士候補生身分入伍。（圖／達志影像／newscom）

記者羅翊宬／綜合外電報導

南韓三星電子會長李在鎔現年25歲的長子李志浩（音譯），即將於下個月以海軍少尉的身分前往泰國，參加東南亞最大規模多國聯合軍演「金色眼鏡蛇演習」（Exercise Cobra Gold 2026），此次派遣行動距其正式入伍僅3個月。李志浩將擔任通譯官，協助南韓與美軍及其他多國部隊指揮官間的溝通。

根據韓媒《中央日報》、《東亞日報》，南韓軍方與財經界消息人士昨（23）日透露，李志浩將隨300名南韓海軍及海軍陸戰隊官兵，參與在泰國境內舉行的「金色眼鏡蛇2026」。該演習從1982年起每年舉辦，由美國印太司令部與泰國聯合參謀本部主導，是東南亞最大規模的多國聯合演訓，兼具人道及和平任務性質。

今年為「重型年度（Heavy Year）」，預計將投入更多兵力與裝備，總參演國將達30國，集結超過8000名兵力，實施高強度的實戰演練。

▲三星電子會長李在鎔的長子李志浩。（圖／達志影像／newscom）

李志浩目前隸屬於南韓海軍作戰司令部直屬的第5戰團情報作戰參謀室，該單位專長於布雷及登陸作戰等領域。李志浩主要負責口譯工作，協助韓、美等多國部隊指揮官之間的順暢溝通，確保聯合作戰及演習指令正確傳達。

2000年誕生於美國的李志浩，原本持有美國、南韓雙重國籍，為了履行南韓兵役義務，他自願放棄美國國籍，去年9月以海軍學士候補生第139期身份入學海軍士官學校，完成約11週基礎訓練後，於同年11月28日正式任少尉。依照規劃，他將服役39個月，預計2028年11月30日退伍。

南韓軍方指出，此次派遣李志浩參與海外聯合軍演，是其入伍後首次海外任務，屬於重要任務指派，象徵年輕軍官即將面對多國部隊協作的實戰經驗。

「金色眼鏡蛇演習」歷年來為南韓與美軍及東南亞各國建立聯合作戰經驗的重要平台，台灣去年也曾派員參加。今年的「重型年度」演習，將涵蓋海上作戰、兩棲登陸、災害救援及醫療支援等多項演練內容，不僅檢驗各國軍隊間的協調能力，也強化區域安全合作。