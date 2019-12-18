庶民最痛的是什麼？蔡英文酸韓國瑜：就是有人假裝庶民　卻拋下市民選總統





▲總統蔡英文回應第一場電視政見發表會。（圖／翻攝自蔡英文官方LINE）

記者袁茵／台北報導

2020年首場總統大選政見發表會18日登場，總統蔡英文事後再批評對手國民黨總統候選人韓國瑜，常常把「庶民」掛在嘴上，卻沒有幫這群人做點什麼，反而拋下高雄市民選總統，把庶民當選舉工具。

「庶民最痛的是什麼？有人假裝是他們，拿他們來消費，拿來當選舉工具。」蔡英文18日在臉書上表示，今天她在第一場政見會中，提到韓國瑜常常把「苦人」、「庶民」掛在嘴上，但是「他似乎沒有幫這群人做點什麼，而是選擇拋下高雄市民，急著來選總統，讓很多人覺得他只是把苦人、庶民當做選舉工具。」

蔡英文表示，她要告訴韓國瑜，「做為一個領導人，替庶民、苦人解決問題、幫年輕人創造機會與就業，是我過去三年多來，不斷在做的事情。」當政府做對的事情，苦人就會得到照顧，庶民也會得到幫助，年輕人也會有更多揮灑空間，實現夢想。這就是國家領導人該做的事情，也都是國家正在發生的事。

「我希望大家能再給我四年，讓我繼續為台灣帶來更多改變。」蔡英文說，政見發表會是訴求願景，不是喊口號的地方，至於喊「中華民國萬歲」，韓國瑜不如去中國大陸的時候喊，這樣更有意義。

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