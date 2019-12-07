小英冒雨力挺！蔡英文：身為永和市民「唯一支持蔡沐霖」

▲蔡英文力挺蔡沐霖。（圖／民進黨提供）

記者蔣婕妤／台北報導

總統蔡英文6日晚間出席「蔡英文、蔡沐霖聯合競選總部成立音樂祭」，副總統候選人賴清德、前行政院長、中央助選團團長游錫堃、民進黨黨主席卓榮泰也輪番登台站台。滿場的觀眾不畏風雨及低溫力挺蔡英文、蔡沐霖。蔡英文致詞時表示，自己身為永和市民，「唯一支持蔡沐霖」。

蔡英文表示，蔡沐霖是相當優秀的年輕人，跟自己一樣曾在陸委會工作過，更長期擔任政治幕僚，還受日本慶應大學邀請去做訪問和研究，經驗相當豐富，是準備很久、很充足的年輕人。永和一向是最艱困的選區，但是大家有信念，要讓年輕人出頭，產生新的動能，替永和發聲。她呼籲永和鄉親，年輕人支持年輕人，長輩也愛護年輕人，一定要支持蔡沐霖進入立法院。



提到育兒和長照政策，蔡英文指出，蔡沐霖是六個月小孩的爸爸，一定最了解父母的需求和心聲，是年輕爸媽的代言人。她指出，蔡政府推動0到6歲國家一起養，預算從一開始的200億，現在已經提升到600億，未來四年還會增加到1000億，照顧台灣下一代。私立幼兒園也在政府幫助下，降低學費，減輕父母負擔。而長照2.0也要讓中永和的長輩受到更好的照顧，長照預算從2016年的50億，到明年將會提升到400億，未來四年還會加碼到600億，長照政策非常重要，需要蔡沐霖進入立法院替中永和鄉親好好溝通。

身為永和居民，蔡英文說，自己最了解這裡的需求。永和急需解決的是停車位問題。而前瞻基礎建設其中有一項就是停車場，是民進黨板橋兩位立委爭取來的。新北的都會區都很需要停車位，永和現任的立委，不關心、想不到，蔡英文和蔡沐霖一定都謹記在心。



蔡英文提到，永和也需要好好地推動都更，永和具有人文氣息，非常宜居，但是房子太老、巷弄太窄，需要多一點綠地和停車場。希望蔡沐霖將來進入立法院努力，結合內政部，搭配中央政策和資源、住都中心的協助，以及新北市政府一起來努力，再搭配銀行團提供必要融資，讓永和煥然一新。

蔡英文強調，永和市民做總統，最知道永和需要什麼，而總統與中永和地區需要溝通橋樑，就是蔡沐霖。她向鄉親喊話，「總統要連任，立委要過半，蔡沐霖一定要當選，政黨票請投給改革唯一品牌民主進步黨！」