　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

陸女嫌棄老公癱瘓　出軌懷孕逼離婚

▲▼陸女不滿老公癱瘓　出軌懷孕逼離婚。（圖／翻攝央視）

▲女子狂逼老公離婚。（圖／翻攝央視）

文／香港01

近日，大陸爆出一宗離婚案引發全網熱議，江蘇一名33歲男子癱瘓在床，期間妻子出軌並懷了第三者的孩子，她提出離婚遭拒後，兩人對簿公堂。令人震驚的是，法庭上女方父親竟然擔任男子代理人，直接變成岳父替女婿告自己女兒。

《央視新聞》報導，謝姓男子出身貧窮，2015年他遇到段姓女子，為了能成家，他心甘情願成為段家上門女婿。婚後，他辛勤工作，洗衣做飯，體貼照顧妻子。2020年他們的兒子出生，這是他人生最幸福的時刻。

可惜幸福的日子並不長，2023年他感冒發燒，便放了一盆炭在房間取暖，卻沒想到一氧化碳中毒，事後雖然搶救過來，但全身癱瘓，嚴重到一句話都說不出來。

最初段姓女子也對丈夫照料周全，但時間一長，她也忍受不了，兩人感情越來越淡。後來，她出軌懷孕，最後迫不及待向丈夫提出離婚。

▲▼陸女不滿老公癱瘓　出軌懷孕逼離婚。（圖／翻攝央視）

面對妻子紅杏出牆，謝姓男子當然很氣憤，但為了家庭和兒子，他並不同意離婚。2025年5月，女方起訴到法院，稱「丈夫無法履行責任，缺乏家庭責任」要求離婚。

因為謝姓男子被鑑定為無民事行為能力人，打官司必須要有法定代理人，於是他的岳父挺身而出，欲替女婿維護。但令人沒想到是的，雖然岳父是女婿的代理人，但他卻在庭上「反水」，稱支持他們離婚，更爆料女兒並非親生，不希望她守活寡，既然已經懷孕了，希望她能有新生活。

這番操作令律師都非常意外，稱代理人的責任須以謝姓男子的利益為重，要是離婚後不管不問，把他扔在一邊不管死活，構成遺棄罪，需要負刑事責任。

案件傳到網上，不少網民都痛斥女方薄情寡義，但也有人稱理解她，「一輩子面對癱瘓丈夫，真的很難。」目前案子還在審理中。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

01/22 全台詐欺最新數據

更多新聞
514 3 7945 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／網壇史上第一人！　喬科維奇大滿貫生涯400勝到手
大學畢業領4萬！日老媽突襲租屋「開冰箱傻住」　1袋豆芽菜當好
三立採訪車暴衝釀9傷！最新畫面曝
「微波爐加熱致癌？」專家曝驚人真相：3種用法才真的要命！
無辜女被資源回收車撞死　相驗結果曝
在野黨批2張A4要1.25兆　行政院回擊

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

超親民！黃仁勳逛上海陸家嘴菜市場　晚間參加輝達年會

SIM卡煉金術師！陸男煉出191公克黃金　價值約50萬元

陸女嫌棄老公癱瘓　出軌懷孕逼離婚

網購「便宜娃娃菜」以為賺到！陸夫妻全身出血...進ICU搶命

陸野生動物園「持金屬鎖打小象」 園方鬼扯「嚇嚇牠」遭罵改認錯

陸白銀年內漲幅逾200% 　多家工廠捨棄首飾趕製「投資型銀條」

快訊／中共中央軍委副主席張又俠落馬！央視：涉嫌嚴重違紀違法

昔日新星5分鐘內全癱已25年　陸首位輪椅女主播人生勵志多次徵婚

打麻將戴「透視隱形眼鏡」　陸女老千狂辯：我輸牌啊！

美調度重兵、 航母逼近中東　「2套核心戰術」研擬打擊伊朗政權

第一代少年股神「炒股撈7000萬」　1500萬交保

洪詩心疼父母⋯曝大伯已道歉　落淚：為什麼願意付出是缺愛？

三立採訪車撞進彰化銀行！「現場至少釀8傷」送醫搶救中

關穎買名牌也遭Sales擺臭臉　陶晶瑩怒揭精品內幕「花錢受氣」

涉嫌拉尾盤炒7股撈數千萬　神秘大戶蕭漢森深夜移送北檢

墳場試槍、場勘路線、假衛星電話控局！揭黑幫行兇前的縝密布局｜資深社會記者 張晏碩｜新店咖啡商槍擊命案●下｜《我在案發現場》

33泰女藏艋舺賣肉「最嫩22歲」　6人激戰衝刺當場被抄急抓內褲

周媛46秒原版影片曝光

銀行內撞擊畫面曝

劉冠廷初一拜拜「成吉祥物」　遇粉絲要合照...認成張軒睿XD

超親民！黃仁勳逛上海陸家嘴菜市場　晚間參加輝達年會

SIM卡煉金術師！陸男煉出191公克黃金　價值約50萬元

陸女嫌棄老公癱瘓　出軌懷孕逼離婚

網購「便宜娃娃菜」以為賺到！陸夫妻全身出血...進ICU搶命

陸野生動物園「持金屬鎖打小象」 園方鬼扯「嚇嚇牠」遭罵改認錯

陸白銀年內漲幅逾200% 　多家工廠捨棄首飾趕製「投資型銀條」

快訊／中共中央軍委副主席張又俠落馬！央視：涉嫌嚴重違紀違法

昔日新星5分鐘內全癱已25年　陸首位輪椅女主播人生勵志多次徵婚

打麻將戴「透視隱形眼鏡」　陸女老千狂辯：我輸牌啊！

美調度重兵、 航母逼近中東　「2套核心戰術」研擬打擊伊朗政權

快訊／網壇史上第一人！　喬科維奇大滿貫生涯400勝到手

雲霄飛車3盤大戰！斯威雅蒂澳網闖16強　將對上地主女單最後希望

「25歲女偶像」退團宣布參選！　結束5年演藝生涯吐心聲

台灣棒球實力強！韓國王牌左投接班人喊話：經典賽最想對決台、日

超親民！黃仁勳逛上海陸家嘴菜市場　晚間參加輝達年會

陸委會主委邱垂正首訪金門港旅運中心　視察全新通關大樓

三立採訪車暴衝釀9傷！最新畫面曝　加速闖紅燈「炸彈般撞進銀行」

「微波爐加熱致癌？」專家曝驚人真相：3種用法才真的要命！

無辜婦倒垃圾慘被資源回收車撞死　相驗結果「出血性休克」

大學畢業領4萬！老媽突襲租屋「開冰箱傻住」　1袋豆芽菜當好幾餐

神童.圭賢抵達高雄親切揮手 希澈素顏現身秀「牛奶皮膚」

大陸熱門新聞

陸男子SIM卡煉金術引熱議 一大把煉出191.73克...價值逾50萬元

「身體形成X型」　靈動老師周媛無碼實戰片外流

快訊／中共中央軍委副主席張又俠落馬！

泰旅客16人赴哈爾濱旅遊回國立刻報警

陸女嫌棄老公癱瘓　出軌懷孕逼離婚

「周媛」前員工爆料課程尺度：我都臉紅

靈動老師周媛　46秒原版片出土

網購「便宜娃娃菜」以為賺到　陸夫妻全身出血進ICU

眼神給出去！陸性愛大師已賺超1億元

12歲繼女被虐死　福建後母死刑處決了

黃仁勳抵達中國！首站前往輝達上海辦公室

甜美千萬陸網紅疑患淋巴癌　她曾嘆：當媽後很怕死

蓋金廈大橋？邱垂正：不是地方政府權責

打麻將戴「透視隱形眼鏡」　女老千辯：我輸牌

更多熱門

相關新聞

人夫抓到妻出軌　法官震撼判決「配偶權」不存在

人夫抓到妻出軌　法官震撼判決「配偶權」不存在

台南一名人夫控訴，妻子和小王上汽車旅館，還在電話中互稱「老公、老婆」，已經侵害他的配偶權，因此氣憤提告，求償100萬元。不過，法官本月13日駁回所有請求，還罕見在判決書寫長文探討，稱現行法律難以推導出用「配偶權」求償，把性與婚姻用排他獨占綁死，猶如封建、皇權及父權對性的壟斷。

收養小孩驚覺是老公親骨肉　人妻心碎

收養小孩驚覺是老公親骨肉　人妻心碎

陸女子公開「出軌丈夫」及小三個資 法院判她需公開道歉15天　

陸女子公開「出軌丈夫」及小三個資 法院判她需公開道歉15天　

揭尪出軌反被判道歉15天　妻神操作

揭尪出軌反被判道歉15天　妻神操作

38歲女吐一夜突發腦梗　丈夫崩潰：都未帶她旅遊

38歲女吐一夜突發腦梗　丈夫崩潰：都未帶她旅遊

關鍵字：

癱瘓出軌

讀者迴響

熱門新聞

色阿公3度逞慾！孫女閨蜜驚醒嘴裡多一根

「愛的迫降」男主角原型過世！　台灣妻哀悼發文

色龜師父拐女信徒獻身！完事諷：跟妳X很無聊

KTV唱歌慶生...台中女遭親爸性侵！驚醒崩潰：你知道我是你女兒嗎

情色養生館遭查　仍營業被斷水電

霍諾德「給賈永婕看1畫面」絕不玩命　網驚：不是一般人

快訊／霍諾德攀台北101延期改明天！

滑手機撞見老公出軌！律師認證「最強抓姦神器」

美髮店洗頭較持久？她實測「4天不會癢」　內行揭3關鍵

換成台人要爬101「亞洲媽媽反應曝光」！萬人炸鍋

工程師撿屍遭判刑妹子自曝「今年第3筆」

「超商1區域」別逗留　店員尷尬：客人醜態被看光

貝克漢長子婚禮被迫「與母共舞」！她淚崩全場尷尬

即 ／貨車起步輾過買菜婦　臟器外露慘死

外籍男超速6次挨罰2萬5　「送達程序違法」全撤銷

更多

最夯影音

更多
第一代少年股神「炒股撈7000萬」　1500萬交保

第一代少年股神「炒股撈7000萬」　1500萬交保
洪詩心疼父母⋯曝大伯已道歉　落淚：為什麼願意付出是缺愛？

洪詩心疼父母⋯曝大伯已道歉　落淚：為什麼願意付出是缺愛？

三立採訪車撞進彰化銀行！「現場至少釀8傷」送醫搶救中

三立採訪車撞進彰化銀行！「現場至少釀8傷」送醫搶救中

關穎買名牌也遭Sales擺臭臉　陶晶瑩怒揭精品內幕「花錢受氣」

關穎買名牌也遭Sales擺臭臉　陶晶瑩怒揭精品內幕「花錢受氣」

涉嫌拉尾盤炒7股撈數千萬　神秘大戶蕭漢森深夜移送北檢

涉嫌拉尾盤炒7股撈數千萬　神秘大戶蕭漢森深夜移送北檢

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

乖乖X農會 特殊口味大開箱

乖乖X農會 特殊口味大開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來開箱「農會X乖乖」，試試各種創新口味乖乖

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面