韓國瑜批民進黨：除了網軍抹黑、抄襲政策外還會什麼？





▲韓國瑜。（圖／記者周宸亘攝）

記者袁茵／台北報導

「卡神」楊蕙如跟友人涉嫌利用PTT侮辱外交部大阪辦事處，間接導致前大阪辦事處長蘇啓誠輕生，被檢調單位查出是網軍首領，由於她擁有民進黨籍，因此使藍營藉此大力操作她是綠營網軍。對此，國民黨總統候選人韓國瑜7日上午也批評，民進黨發動網軍抹黑，又抄襲他的政策。

「除了發動網軍抹黑跟抄襲我們的政策，民進黨還會什麼？」韓國瑜7日在臉書上分享一篇新聞，內容關於總統蔡英文4日提及四大青年政策，其中包括青年若月薪不到4萬最多8年「學貸、本利先不用還」。

韓國瑜還在文末hashtag「#先抹黑後抄襲」、「#話都是你們在講」、「#乾脆換我們執政不是更好」、「#這是網路霸凌絕不讓你輕輕放下」、「#蔡政府要負絕對責任」。

其他人也看了這些...

►藍委外交部抗議楊蕙如案受傷送醫 韓國瑜5點半趕赴台大醫院探視

►批潘恒旭影射網軍頭「搞烏龍」 蘇貞昌談楊蕙如案：讓司法去辦

►不滿楊蕙如被起訴罪名「刑責太輕」 邱毅主張鞭刑入法

更多熱門新聞...

►獨／韓國瑜愛將潘恒旭曾邀楊蕙如當評審 臉書互動暱稱「貴妃楊」

►被翻出與楊蕙如合照！蔡英文：沒有私人交情也沒有交往事實

►「地瓜粉」酸韓國瑜 韓陣營：「韓極混」是楊蕙如傑作

►超越藍綠，就靠她了