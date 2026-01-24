巴基斯坦婚禮慘案！炸彈客「闖人群引爆」7死25傷　爆炸瞬間曝

▲ 賓客開心隨著鼓聲起舞，未料突然發生爆炸。（圖／翻攝自X）

記者陳宛貞／綜合外電報導

巴基斯坦西北部23日發生一起自殺炸彈攻擊，一名炸彈客闖入當地親政府社區領袖梅赫蘇德（Noor Alam Mehsud）家中舉辦的婚禮現場，在賓客歡慶之際引爆身上的炸彈背心，造成至少7人死亡、25人受傷，其中多名傷者情況危急。

綜合《路透》及《美聯社》，案發於開伯爾普赫圖赫瓦省德拉伊斯梅爾汗地區，當地警察局長阿德南汗（Adnan Khan）說明，攻擊發生時現場正舉行婚禮儀式，賓客們隨著鼓聲起舞慶祝，未料炸彈客突然在人群中引爆炸藥，影片可見一陣巨響後現場陷入黑暗。

???? Pakistan Wedding Turned Tragedy: Suicide Bomber Kills 7



- Horrific blast struck a wedding in Dera Ismail Khan, northwest Pakistan

- 7 dead, including peace committee leaders and 25 injured, some critically

- Bomber detonated vest while guests were dancing, collapsing the… pic.twitter.com/cKk9tfc5mD — Voice Of Bharat ???????????? (@Kunal_Mechrules) January 24, 2026

警方迅速將死傷者送往醫院，其中部分傷者情況危急。據了解，最初確認3人當場死亡，另有近12名傷者送醫，其中4人因傷勢過重不治身亡，使死亡人數攀升至7人。

事發的建築物是和平委員會成員聚會場所，這些委員會由當地居民和長老組成，是巴基斯坦政府為對抗阿富汗邊境地區伊斯蘭激進分子而成立的組織。巴基斯坦塔利班組織長期將和平委員會成員視為叛徒，雖然目前尚無組織宣稱犯案，但外界懷疑與巴基斯坦塔利班有關。

巴基斯坦塔利班又稱「巴基斯坦伊斯蘭激進運動」，由多個遜尼派武裝團體組成，1997年來持續與政府對抗，企圖以嚴格的伊斯蘭律法取代現行政體。

自2021年阿富汗塔利班重掌政權後，該組織在阿富汗獲得庇護，攻擊行動更加猖獗。伊斯蘭馬巴德指控阿富汗塔利班允許巴基斯坦激進分子在阿富汗策劃攻擊，但喀布爾政府否認此說法，堅稱這是巴基斯坦國內問題。