地方 地方焦點

陸委會主委邱垂正首訪金門港旅運中心　視察全新通關大樓

▲▼邱垂正視察金門港旅運中心。（圖／記者鄭逢時攝）

▲邱垂正視察金門港旅運中心。（圖／記者鄭逢時攝）

記者鄭逢時／金門報導

小三通適逢25 週年，金門港旅運中心全新通關大樓也進入最後準備階段。大陸委員會主任委員邱垂正今（24）日特別前往視察，面對媒體詢問給這棟新大樓打幾分？邱垂正則表示：「分數應該留給民眾來打。」強調中央與地方合作的成果，最終還是要看旅客的真實感受。

邱垂正表示，這次是他首次實地參觀新通關大樓，整體設計相當新穎，空間寬敞明亮，動線規劃順暢，通關、候船與服務等功能配置完整，展現高度整合的現代化港埠樣貌。他指出，小三通啟動初期的通關設施，中央曾參與興建並投入相關資源，如今隨著25年發展，現由航港局與地方政府合作完成新大樓，具體呈現中央與地方分工合作的成果。

▲▼邱垂正視察金門港旅運中心。（圖／記者鄭逢時攝）

邱垂正也提到，新通關大樓試營運期間正值春運高峰，預期將迎來大量返鄉與交流人潮，期盼旅客在使用新設施時，能明顯感受到通關環境與服務品質的提升，帶來耳目一新的體驗。他認為，水頭港不僅是交通節點，更是重要的國門意象，返台民眾踏入新旅運中心，能感受到台灣的進步與用心。

不過，視察現場還能看到還有尚未完成的部分，今日走訪時仍可見到部分地面有工作人員正在補漆，甚至在扶手處發現些許生鏽痕跡。對此，現場工程人員也解釋，目前正針對細部進行最後點檢，針對生鏽的部分，會要求廠商在試營運前徹底處理過一次，期許試營運當天能以最完美的狀態迎接旅客。▲▼邱垂正視察金門港旅運中心。（圖／記者鄭逢時攝）

中國海警闖金限制水域　海巡驅離

中國海警闖金限制水域　海巡驅離

中國海警今日宣稱在金門附近海域「常態執法巡查」，卻闖入我方限制水域，海巡署即時掌握動態，立即派艇前往部署，一對一併航監控並廣播要求離開，最終並將對方全數驅離。

9度低溫　金門馬拉松首日開跑

9度低溫　金門馬拉松首日開跑

蓋金廈大橋？邱垂正：不是地方政府權責

蓋金廈大橋？邱垂正：不是地方政府權責

陳福海：金門好，兩岸才會好！

陳福海：金門好，兩岸才會好！

小三通25週年座談　邱垂正：是安全與發展關鍵

小三通25週年座談　邱垂正：是安全與發展關鍵

