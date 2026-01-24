　
大陸 大陸焦點 特派現場

SIM卡煉金術師！陸男煉出191公克黃金　價值約50萬元

▲▼sim卡煉金術師！陸男煉出191公克黃金　價值約50萬元。（圖／翻攝微博）

▲男子將滿滿一袋的SIM卡煉成黃金。（圖／翻攝微博）

文／香港01

近日，隨著黃金價格不斷飆漲，一條用手機SIM卡煉出黃金的影片在網絡瘋傳。影片顯示一名廣東男子用一堆SIM卡晶片廢料，經過一系列複雜工序後，成功煉出191.73克黃金，按當前金價計算價值超12萬元人民幣（約50萬元新台幣）。

據《都市頻道》報導，抖音博主「客家煉金師-橋」近日展示「SIM卡煉金術」過程。他先是收集滿滿一袋的SIM卡晶片廢料。隨後，博主展開強酸溶解、電解還原等複雜的化學工序，經加工提煉出約三分之一個手掌大重達191.73克黃金，依現行金價估算，價值超12萬元。

當事人稱，為了保證良好的穩定性和耐腐蝕性，SIM卡會在晶片引腳與電路板的連接處等關鍵部位進行鍍金處理。除了SIM卡晶片，銀行卡晶片、IC卡、電子元件、通訊設備接觸件等都屬於可回收含金廢料。

▲▼sim卡煉金術師！陸男煉出191公克黃金　價值約50萬元。（圖／翻攝微博）

影片曝光後，有網民驚呼「這玩意還能煉出來黃金？頭一次知道」，另有網民歎「打工十年不如今年收廢品一年」。此外，更有網民開始爭相在評論區「拜師學藝」。

值得注意的是，SIM 卡晶片中含金量極低（通常每張卡僅含有 0.02 克左右的黃金，甚至更少），且提取過程需要使用強腐蝕性化學試劑，存在極大的安全隱患和環境污染風險，不建議個人提取。

▲▼sim卡煉金術師！陸男煉出191公克黃金　價值約50萬元。（圖／翻攝微博）

01/22 全台詐欺最新數據

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

