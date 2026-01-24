超親民！黃仁勳逛上海陸家嘴菜市場　晚間參加輝達年會

▲ 黃仁勳逛上海菜市場被路人認出來，與民眾親切交流 。（圖／翻攝 澎湃新聞）

記者任以芳／綜合報導

NVIDIA（輝達）行政總裁黃仁勳昨23日正式抵達中國，首站前往輝達位在上海的辦公室，展開2026年度首場赴華行。此次行程不僅延續了其往年親自參與基層員工活動，還被陸媒拍到前往陸家嘴菜市場，作風相當親民風格。黃仁勳此行也為當前全球半導體貿易政策轉型的背景下，釋放出深耕中國市場的重要信號。

陸媒《澎湃新聞》報導指出，黃仁勳被目擊現身上海浦東陸家嘴街道乳山路的錦德菜市場，從釋出照片來看，公司高管陪同，黃仁勳十分親切與海民眾交。這場突如其來的「接地氣」行程迅速引起關注。

根據行程安排，黃仁勳於今天24日晚間參加輝達上海分公司的春節晚會，隨後預計將轉往北京、深圳等地，參與當地辦公室的新年慶祝活動及供應商答謝會。

此前，他在23日抵達後的首站即前往位於上海張江的英偉達新辦公室，與員工進行了深入的面對面交流，解答了員工關心的職業發展與技術布局問題，並詳細回顧了公司在2025年取得的技術突破與里程碑事件。至於H200晶片銷售的問題，則無人詢問。

黃仁勳此次訪華的時間點極具戰略意義。美國聯邦13日報顯示，美國政府已放寬對英偉達H200晶片出口中國的監管規定。美國總統川普曾透過社群媒體明確表示，將允許英偉達向中國市場出售這款高效能AI晶片，但相關交易須經商務部審批及安全審查，且美國政府計劃從中抽取銷售總額的25%作為相關費用。

針對美方的政策變動，中國外交部發言人毛寧在1月15日的例行記者會上表示，中方對美國輸華晶片及關稅問題已有多次明確立場。儘管仍面臨額外收費的挑戰，但核心硬體出口的鬆綁，無疑為英偉達在中國的業務發展提供了更大的營運空間。



中國大陸一直是英偉達全球版圖中最關鍵的市場之一。儘管國際局勢複雜，黃仁勳仍維持每年農曆新年前夕訪華的慣例，親自穩固產業鏈合作關係。市場分析指出，隨著H200晶片獲准出口，黃仁勳此行除了慰勞員工與參與年會，更有望與主要供應商及合作夥伴探討在2026年如何優化供應鏈體系，以因應新政策下的市場需求。