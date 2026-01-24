「微波爐加熱致癌？」專家曝驚人真相：3種用法才真的要命！

▲營養師表示，微波爐真的被誤會太久了。（示意圖／CFP）



記者曾羿翔／綜合報導



微波爐常被認為是「破壞營養」、「會致癌」的元凶，甚至被貼上「輻射殘留」的標籤。不過，李氏聯合診所營養師曾建銘出面為微波爐平反，指出這些說法大多是誤解，真正需要關注的是「你用什麼容器加熱」以及「你加熱的是什麼食物」。

曾建銘在其臉書粉專「吃對營養所｜建銘營養師」發文指出，這次讓營養師幫微波爐說句公道話，老實說，微波爐真的被誤會太久了，它簡直是廚房裡的「背鍋俠」。我有時忙到沒時間吃飯，也是靠微波爐救急的！



曾建銘說，微波加熱過程其實有其營養優勢。由於加熱時間短且不需加水，對於像維生素B群、維生素C這類「怕熱又怕水」的營養素，反而比長時間水煮更能保留營養。他強調：「只要是加熱，營養多多少少都會流失，但微波方式的損耗相對較少。」



微波爐會致癌？關鍵是「容器」

針對「致癌疑慮」，曾建銘直言微波原理是利用電磁波讓水分子震動產熱，這種能量不會殘留於食物中，也不會改變其DNA，微波本身不致癌，真正的問題在於錯誤的加熱容器：

[廣告]請繼續往下閱讀...

✅ 安全首選：玻璃、陶瓷

✅ 可接受選擇：標示5號（PP）的耐熱塑膠

❌ 高風險容器：使用金屬、一般塑膠袋、保鮮膜直接接觸食物， 曾建銘營養師表示這三種「絕對母湯」！

常見加熱工具做出評比

微波爐：最適合忙碌族，重點在於選對容器，避免塑化劑溶出。

氣炸鍋：油較少、口感佳，但澱粉類高溫加熱易產生丙烯醯胺，建議偶爾為之。

電鍋/蒸煮：最溫和穩定，適合腸胃敏感者、長者及備孕族群，也最推薦給臨床病人。

曾建銘提醒，比起擔心加熱方式，更應該關心的是「你吃進的是什麼」。如果微波的是蔬菜與雞胸肉，那就是一餐健康的料理；但若是高油高鹽的加工品，不用微波也一樣不健康。他呼籲，與其妖魔化微波爐，不如回到食材本身，注意飲食均衡，才是真正對健康有益的做法。