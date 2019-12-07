蔡英文發言人顏若芳誣賴何庭歡　韓粉「撿到槍」留言糾正

▲蔡英文競選辦公室發言人顏若芳。（圖／記者陳家祥攝）

記者徐政璿／台北報導

針對蔡英文競選辦公室發言人顏若芳在臉書上批評「何庭歡Fans club」，何庭歡本人提出5個澄清，強調自己沒有在粉絲專頁發言，「何庭歡fans club」並非她何庭歡本人經營，也不知道經營者是誰。顏若芳誣賴何庭歡證據確鑿，韓粉也難得「撿到槍」在粉絲團底下留言糾正。

韓粉在底下留言表示：「顏若芳，散布不實訊息的是你吧！該粉絲頁寫得清清楚楚「何庭歡fans club」並非何庭歡經營。現在蔡英文的發言人太好當了吧，既不用查證，也不用看清楚說明，先亂栽贓一通再偷改貼文，這個帶風向的功力不知道是不是跟楊蕙如學的？顏若芳要不要出來講清楚？要不要出來向何庭歡發言人道歉？還是要學你們民進黨其他人來個「神切割」？」

何庭歡聲明：

1. 我何庭歡本人的發言都是公開受訪，並沒有透過粉絲頁做任何公開發言。

2. 我何庭歡本人的粉絲頁是「何庭歡」，「何庭歡fans club」並非我何庭歡經營，我也不知道經營者是誰。

3. 「何庭歡fans club」說明欄已經清楚寫明，「整理何庭歡的相關新聞及視頻」，蔡英文陣營顏若芳發言人既不查證，也不看清楚說明嗎？

4. 我想請問顏若芳發言人，罵完人之後就偷偷改貼文，就當沒事發生了嗎？我要求顏若芳正式對外澄清並向我道歉。

5. 我昨天和韓國瑜市長一起出席活動，還與同學開心合影，我認為應該不會發生此誤會。

▼穿雲箭APP會貼出正確資訊，遏制「黑韓」資訊。（圖／穿雲箭APP）



▼韓粉「撿到槍」糾正顏若芳。（圖／翻攝顏若芳臉書）

顏若芳則在臉書回應，指何庭歡拿出次元切割刀，回答其他議題講不出個所以然，但一秒跟粉絲切割。

顏若芳說，何庭歡應該做的不是要求道歉，而是呼籲她的粉絲刪除假訊息，「何庭歡花多少預算養這些網軍，是否專門造謠，這不是網軍，什麼事網軍？」

顏若芳表示，韓營在亂扯楊蕙如與綠營關係的同時，自己卻雙重標準，想要切割明顯配合作戰的網軍粉專，「何庭歡如果切割不道歉，我們就只好報警找出幕後黑手」。

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