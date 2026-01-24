　
不回嘴也能報復！店員「結帳出1招」超解氣　全場共鳴：絕不說謝謝

▲▼便利商店,店員,收銀,服務業,超商,打工,兼職,派遣。（圖／記者李毓康攝）

▲原PO笑曝，會刻意拿舊硬幣找零給奧客。（示意圖／記者李毓康攝）

網搜小組／劉維榛報導

最狂報復！一名店員表示，遇到不禮貌的客人時，最解氣的回應不是回嘴，而是找一堆又舊又多的零錢給對方。貼文曝光後，引發大量服務業共鳴，「我也是！奧客都給黑的、天使客給最亮的硬幣」「找最舊的+單手給他！氣到不行」、「我會直接把錢放桌上，然後不說謝謝」。

一名網友在Threads表示，若遇到態度不佳、不禮貌的客人時，最讓他感到解氣的回應方式，並不是回嘴或爭辯，而是默默找「很舊、很多的零錢」給對方。

表面專業、內心爽爆　服務業曝反擊術

這個看似平靜卻暗藏情緒的做法曝光後，引發一票服務人員共鳴，「我以為只有我會這樣做！遇到有禮貌可愛的熟客，我就會找亮晶晶的零錢給他」、「超好笑，原來這不是小眾的報復，而是大家都這麼做過」、「然後最氣的是，他還會回來說可以換一個（硬幣）嗎？」「我是明明有五十塊，硬要找他五個十塊」、「我也是，跑外送遇到態度不好的客人就拿舊鈔找，天使客人就拿新鈔出來找」、「我找最舊的+單手給他！氣到不行」。

還有店員認真補充，甚至連謝謝都不想說，「我最生氣的回應是...不跟他說謝謝」、「我最大的報復就是不會跟他說謝謝」、「我會直接把錢放桌上，然後不說謝謝」、「找錢的時候不說謝謝，有時候我手都伸出去了，客人還是要把錢放（丟）桌上的，所以我找錢也一律放桌上」、「不跟客人說謝謝已經是極致」。

