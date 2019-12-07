張銘祐力拼翻轉深藍大文山！賴清德、游錫堃大咖站台相挺

▲賴清德、游錫堃站台張銘祐。（圖／民進黨提供）

記者蔣婕妤／台北報導

民進黨新北大文山區立委候選人張銘祐挑戰翻轉深藍鐵票倉，6日雖然天氣濕冷，不過地方鄉親熱情不減。副總統候選人賴清德、前行政院長游錫堃、資深議員陳永福站台力挺張銘祐成立深坑後援會，展現民進黨對張銘祐的大力支持。

張銘祐深坑後援會成立大會6日晚間登場，現場特別提供「必勝達摩」紙撲滿送給民眾，延續游錫堃日前送給張銘祐「必勝達摩」吉祥物，祝福張銘祐成功勝選、翻轉新店的祝福。

張銘祐說「必勝達摩」是前行政院長送給他的必勝祝福，現在他要把這份必勝祝福轉送給大文山區的每位鄉親，翻轉大文山是為了讓每一位鄉親贏得更好的未來、更美好的生活。他表示「必勝達摩」除了有必勝的祝福以外，還是一個紙撲滿，歡迎大文山的鄉親都可以到競選總部來索取。索取必勝達摩紙撲滿，一方面積少成多為自己做儲蓄，一方面也幫張銘祐的支持度積少成多，贏得選舉。

民進黨「護國保台」助選團團長、前行政院長游錫堃、副總統候選人賴清德這次再度前來輔選力挺張銘佑。電視名嘴吳國棟、余莓莓也到場力挺。其中，列為不分區重量級候選人的游錫堃更是第三度來為張銘祐加油打氣，他表示認識張銘祐這麼多年來，一直都非常的努力打拼，絕對不會選前才出現，這樣連任再多屆都沒有用。他希望鄉親陪張銘祐一起翻轉大文山，而且政黨票也支持民進黨，讓他進入立法院跟張銘祐當同事。2020 民進黨國會過半，就是護國保台，延續台灣的進步發展。

賴清德也是再度前來替張銘佑加油打氣，他說，張銘祐新人參選挑戰最艱困選區，不但勇敢，而且展現強烈翻轉舊政治的意志力，是大文山鄉親要改革大文山最好的選擇。