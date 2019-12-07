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館長嗆賭：小英當選請「6000份雞排」　2020雞排大戰開打！

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▲▼館長嗆賭，小英贏發6000份雞排。（圖／記者吳尚達攝／記者李毓康攝）

▲館長發下豪語，如果小英贏2020總統大選，就發6000份雞排。（圖／記者吳尚達攝／記者李毓康攝）

記者林彥臣／綜合報導

2020總統大選打得火熱，外圍「雞排大戰」也沒閒著。館長陳之漢7日凌晨在臉書發文嗆聲，「請雞排是吧？這次小英贏，我請6000份雞排，來比啊！」雖然館長沒有指名是跟誰競爭，但外界認為是在回應日前嗆賭2700份雞排的台南市議員謝龍介。

▲▼謝龍介嗆賭2700份雞排，韓國瑜會贏90萬票。（圖／記者吳尚達攝／記者林悅翻攝）

▲謝龍介日前嗆賭2700份雞排，韓國瑜會贏90萬票。（合成圖／記者吳尚達、林悅翻攝）

台南市議員謝龍介3日在政論節目上公開嗆賭，韓國瑜會逆轉勝蔡英文，而且大勝90萬票，只要韓國瑜沒有贏到90萬票，就分別在台北、台南、高雄三地各發900份雞排，總共2700份雞排，成為2020大選的第一個「請雞排挑戰」。

館長7日凌晨發文，似乎意有所指，「請雞排是吧？這次小英贏，我請六千份雞排，來比啊」，還強調「說到做到，因為我雞雞大」。

許多網友看完紛紛笑說，「我不要切不要辣，謝謝您」、「館長，南部屏東多發點啊」、「雞表示：X你娘又是我，又不是我選，關我屁事」、「台南，不用切，骨頭向上，要胡椒微辣」、「就這樣愛你愛你愛你隨時都要雞雞」掀起熱議。

蔡英文總統出席中信造船公司新船下水典禮 。（圖／記者翁進忠攝）

▲蔡英文總統表示，台灣的民主不能用雞排來決定 。（圖／記者翁進忠攝）

總統蔡英文6日被媒體問到謝龍介要請2700份雞排時，則回應「台灣的民主，還有我們的選舉，是不能用雞排來決定的。」

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