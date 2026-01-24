大學畢業領4萬！老媽突襲租屋「開冰箱傻住」　1袋豆芽菜當好幾餐

▲在高物價的東京生活，一名剛畢業的年輕人靠冷凍豆芽菜撐過多餐，月薪僅剩三成可自由運用。（圖／Pixabay）

文／CTWANT

在高物價環境下求生存，對許多年輕人而言早已成為現實寫照。根據《THE GOLD ONLINE》報導，日本一位53歲的主婦近日分享她探望剛畢業在東京工作的兒子時，驚見冰箱內僅存豆芽菜的親身經歷，引發對年輕世代經濟處境的廣泛關注。

這位母親的大兒子在大學畢業後搬至東京工作，獨自租屋生活。月薪約為22萬日圓（約新台幣4.3萬元），雖非最低標準，但在東京這樣的高生活成本城市，實際可支配金額僅約17至18萬日圓（約新台幣3.3萬元）。她坦言對兒子的經濟狀況感到擔憂，不禁懷疑「這樣的薪水真的能撐得下去嗎？」

懷著擔憂，她搭乘新幹線前往東京，未事先告知兒子便前往其租屋處探視。打開冰箱後，映入眼簾的僅是一碗冷藏的豆芽菜，讓她感到震驚與心疼。等到兒子下班返家後，她詢問對方，才知道他為節省開支，會趁超市每週特價時購入每袋9日圓（約新台幣2元）的豆芽菜，清洗後冷凍保存，用來分次烹煮。一袋豆芽菜，可支撐數餐。

儘管對兒子節儉的程度感到意外，母親也驚訝於孩子懂得自炊、省錢、甚至規劃食材使用，從中看見其成長與獨立。根據日本厚生勞動省2023年發表的《薪資結構基本調查》，大學應屆畢業生的平均月薪為23.7萬日圓，其中最高10％為28.5萬日圓、最低25％則為21.5萬日圓。大兒子所領22萬日圓處於偏低水準，扣除房租、水電、通訊等開銷後，實際所剩不多。

另根據2024年一項針對日本上班族的午餐花費調查顯示，平均每餐為452日圓（約新台幣90元），其中約有三成一的受訪者選擇自備便當，主因是薪資增幅追不上物價上升速度。報導分析指出，「上班族變得節儉，並不令人意外。」

面對當前經濟環境，這位母親最終意識到兒子正在以自己的方式努力生活，雖然內心感到孤單與擔心，但也開始尊重孩子的選擇與成長，並表示未來不會再未通知之下擅自拜訪。報導最後指出，雖然當代年輕人的生活條件普遍比上一代更為艱辛，但他們正以堅韌與智慧面對挑戰，也逐漸走出一條屬於自己的生存之道。

▲媽媽探望獨居工作的兒子，驚訝他以豆芽菜撐生活，感嘆孩子雖窮但更堅強獨立。（圖／翻攝自X，@gentoshasgo）





