　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

大學畢業領4萬！老媽突襲租屋「開冰箱傻住」　1袋豆芽菜當好幾餐

大學畢業月領4萬！房租吃掉半薪　他靠9元豆芽菜活命

▲在高物價的東京生活，一名剛畢業的年輕人靠冷凍豆芽菜撐過多餐，月薪僅剩三成可自由運用。（圖／Pixabay）

文／CTWANT

在高物價環境下求生存，對許多年輕人而言早已成為現實寫照。根據《THE GOLD ONLINE》報導，日本一位53歲的主婦近日分享她探望剛畢業在東京工作的兒子時，驚見冰箱內僅存豆芽菜的親身經歷，引發對年輕世代經濟處境的廣泛關注。

這位母親的大兒子在大學畢業後搬至東京工作，獨自租屋生活。月薪約為22萬日圓（約新台幣4.3萬元），雖非最低標準，但在東京這樣的高生活成本城市，實際可支配金額僅約17至18萬日圓（約新台幣3.3萬元）。她坦言對兒子的經濟狀況感到擔憂，不禁懷疑「這樣的薪水真的能撐得下去嗎？」

懷著擔憂，她搭乘新幹線前往東京，未事先告知兒子便前往其租屋處探視。打開冰箱後，映入眼簾的僅是一碗冷藏的豆芽菜，讓她感到震驚與心疼。等到兒子下班返家後，她詢問對方，才知道他為節省開支，會趁超市每週特價時購入每袋9日圓（約新台幣2元）的豆芽菜，清洗後冷凍保存，用來分次烹煮。一袋豆芽菜，可支撐數餐。

儘管對兒子節儉的程度感到意外，母親也驚訝於孩子懂得自炊、省錢、甚至規劃食材使用，從中看見其成長與獨立。根據日本厚生勞動省2023年發表的《薪資結構基本調查》，大學應屆畢業生的平均月薪為23.7萬日圓，其中最高10％為28.5萬日圓、最低25％則為21.5萬日圓。大兒子所領22萬日圓處於偏低水準，扣除房租、水電、通訊等開銷後，實際所剩不多。

另根據2024年一項針對日本上班族的午餐花費調查顯示，平均每餐為452日圓（約新台幣90元），其中約有三成一的受訪者選擇自備便當，主因是薪資增幅追不上物價上升速度。報導分析指出，「上班族變得節儉，並不令人意外。」

面對當前經濟環境，這位母親最終意識到兒子正在以自己的方式努力生活，雖然內心感到孤單與擔心，但也開始尊重孩子的選擇與成長，並表示未來不會再未通知之下擅自拜訪。報導最後指出，雖然當代年輕人的生活條件普遍比上一代更為艱辛，但他們正以堅韌與智慧面對挑戰，也逐漸走出一條屬於自己的生存之道。

大學畢業月領4萬！房租吃掉半薪　他靠9元豆芽菜活命

▲媽媽探望獨居工作的兒子，驚訝他以豆芽菜撐生活，感嘆孩子雖窮但更堅強獨立。（圖／翻攝自X，@gentoshasgo）


延伸閱讀
慘烈畫面曝！三立採訪車恍神衝進銀行釀10傷　彰銀ATM、大廳遭撞爛
髮廊洗頭較持久？內行人曝「3關鍵」　她實測嗨喊：撐4天不會癢
原始連結

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

01/22 全台詐欺最新數據

更多新聞
514 3 7945 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
「微波爐加熱致癌？」專家曝驚人真相：3種用法才真的要命！
無辜女被資源回收車撞死　相驗結果曝
在野黨批2張A4要1.25兆　行政院回擊
陸女嫌棄老公癱瘓　出軌懷孕逼離婚

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

大學畢業領4萬！老媽突襲租屋「開冰箱傻住」　1袋豆芽菜當好幾餐

巴基斯坦婚禮慘案！炸彈客「闖人群引爆」7死25傷　爆炸瞬間曝

酒醉變態韓男！搭計程車「脫衣打手槍」性騷　女司機崩潰不忍了

芬蘭擬管控未成年用手機時間　2歲↓禁碰螢幕、15歲↓禁用社群

印尼豪雨引山崩！恐怖轟鳴後「全村被埋」　至少8死82失蹤

願捨棄美國籍入伍！三星李在鎔長子「2月赴泰」　參加東南亞軍演

擔憂拖累自民黨！高市早苗繼子山本建　宣布「退出競選」眾議員

首次三方會談剛結束！俄軍飛彈、無人機空襲　烏克蘭1死逾20傷

李在明遭指控「親中反美」！韓總理赴美會范斯：未對酷澎差別待遇

馬克宏「墨鏡戰川普」引全球瘋搶！股價狂噴74%　價格曝光

第一代少年股神「炒股撈7000萬」　1500萬交保

洪詩心疼父母⋯曝大伯已道歉　落淚：為什麼願意付出是缺愛？

三立採訪車撞進彰化銀行！「現場至少釀8傷」送醫搶救中

關穎買名牌也遭Sales擺臭臉　陶晶瑩怒揭精品內幕「花錢受氣」

涉嫌拉尾盤炒7股撈數千萬　神秘大戶蕭漢森深夜移送北檢

墳場試槍、場勘路線、假衛星電話控局！揭黑幫行兇前的縝密布局｜資深社會記者 張晏碩｜新店咖啡商槍擊命案●下｜《我在案發現場》

33泰女藏艋舺賣肉「最嫩22歲」　6人激戰衝刺當場被抄急抓內褲

周媛46秒原版影片曝光

銀行內撞擊畫面曝

劉冠廷初一拜拜「成吉祥物」　遇粉絲要合照...認成張軒睿XD

大學畢業領4萬！老媽突襲租屋「開冰箱傻住」　1袋豆芽菜當好幾餐

巴基斯坦婚禮慘案！炸彈客「闖人群引爆」7死25傷　爆炸瞬間曝

酒醉變態韓男！搭計程車「脫衣打手槍」性騷　女司機崩潰不忍了

芬蘭擬管控未成年用手機時間　2歲↓禁碰螢幕、15歲↓禁用社群

印尼豪雨引山崩！恐怖轟鳴後「全村被埋」　至少8死82失蹤

願捨棄美國籍入伍！三星李在鎔長子「2月赴泰」　參加東南亞軍演

擔憂拖累自民黨！高市早苗繼子山本建　宣布「退出競選」眾議員

首次三方會談剛結束！俄軍飛彈、無人機空襲　烏克蘭1死逾20傷

李在明遭指控「親中反美」！韓總理赴美會范斯：未對酷澎差別待遇

馬克宏「墨鏡戰川普」引全球瘋搶！股價狂噴74%　價格曝光

「25歲女偶像」退團宣布參選！　結束5年演藝生涯吐心聲

台灣棒球實力強！韓國王牌左投接班人喊話：經典賽最想對決台、日

超親民！黃仁勳逛上海陸家嘴菜市場　晚間參加輝達年會

陸委會主委邱垂正首訪金門港旅運中心　視察全新通關大樓

三立採訪車暴衝釀9傷！最新畫面曝　加速闖紅燈「炸彈般撞進銀行」

「微波爐加熱致癌？」專家曝驚人真相：3種用法才真的要命！

無辜婦倒垃圾慘被資源回收車撞死　相驗結果「出血性休克」

大學畢業領4萬！老媽突襲租屋「開冰箱傻住」　1袋豆芽菜當好幾餐

SIM卡煉金術師！陸男煉出191公克黃金　價值約50萬元

巴基斯坦婚禮慘案！炸彈客「闖人群引爆」7死25傷　爆炸瞬間曝

【看了頭皮發麻】霍諾德練習爬台北101　畫面看了驚呼連連

國際熱門新聞

15歲少女遭ISIS綁架！囚禁7年淪性奴

霍諾德攀登101　外媒曝酬勞破千萬

搜索隊徒步深入！阿蘇火山口最新畫面曝

辣妹直播主曝人工受孕成功　反遭粉絲詛咒

手指一劃就崩落　阿蘇「惡魔地質」影像曝

真的沒在怕　霍諾德「大腦構造」異於常人

馬克宏「墨鏡戰川普」爆紅　股價狂噴74%

高市早苗祖父是「侵華日軍」？日媒：假消息

畫面曝　OnlyFans網紅遭3男強拖下車綁走

英特爾崩跌17%拉黑美股　台積電AD反漲2.29％

全球奶粉污染風暴　中國原料驗出毒素

情色網美要嫁了　婚前開放陌生男約會價格曝

川普酸北約盟軍躲後方　哈利王子爆氣反擊

霍諾德挑戰101　全球賭盤「2小時內完賽」

更多熱門

相關新聞

日本17歲少年搭電車「朝乘客揮剪刀」被逮

日本17歲少年搭電車「朝乘客揮剪刀」被逮

日本東京北區23日傍晚發生一起電車驚魂事件。有民眾通報稱，一輛JR埼京線列車在行駛途中，車廂內出現「揮舞剪刀的人」，引發乘客恐慌。警方獲報後迅速到場，當場逮捕一名疑似17歲的少年，並著手釐清事發經過。

東京JR山手線全線停駛　車站塞爆畫面曝

東京JR山手線全線停駛　車站塞爆畫面曝

Coupang酷澎打造全方位活力補給

Coupang酷澎打造全方位活力補給

與討厭的人共處　先學會情緒分界

與討厭的人共處　先學會情緒分界

台灣虎航「飛東京成田」轉降仙台！　機場颳強風

台灣虎航「飛東京成田」轉降仙台！　機場颳強風

關鍵字：

東京年輕人物價省錢生活

讀者迴響

熱門新聞

色阿公3度逞慾！孫女閨蜜驚醒嘴裡多一根

「愛的迫降」男主角原型過世！　台灣妻哀悼發文

色龜師父拐女信徒獻身！完事諷：跟妳X很無聊

KTV唱歌慶生...台中女遭親爸性侵！驚醒崩潰：你知道我是你女兒嗎

霍諾德「給賈永婕看1畫面」絕不玩命　網驚：不是一般人

情色養生館遭查　仍營業被斷水電

快訊／霍諾德攀台北101延期改明天！

滑手機撞見老公出軌！律師認證「最強抓姦神器」

美髮店洗頭較持久？她實測「4天不會癢」　內行揭3關鍵

換成台人要爬101「亞洲媽媽反應曝光」！萬人炸鍋

工程師撿屍遭判刑妹子自曝「今年第3筆」

「超商1區域」別逗留　店員尷尬：客人醜態被看光

貝克漢長子婚禮被迫「與母共舞」！她淚崩全場尷尬

即 ／貨車起步輾過買菜婦　臟器外露慘死

外籍男超速6次挨罰2萬5　「送達程序違法」全撤銷

更多

最夯影音

更多
第一代少年股神「炒股撈7000萬」　1500萬交保

第一代少年股神「炒股撈7000萬」　1500萬交保
洪詩心疼父母⋯曝大伯已道歉　落淚：為什麼願意付出是缺愛？

洪詩心疼父母⋯曝大伯已道歉　落淚：為什麼願意付出是缺愛？

三立採訪車撞進彰化銀行！「現場至少釀8傷」送醫搶救中

三立採訪車撞進彰化銀行！「現場至少釀8傷」送醫搶救中

關穎買名牌也遭Sales擺臭臉　陶晶瑩怒揭精品內幕「花錢受氣」

關穎買名牌也遭Sales擺臭臉　陶晶瑩怒揭精品內幕「花錢受氣」

涉嫌拉尾盤炒7股撈數千萬　神秘大戶蕭漢森深夜移送北檢

涉嫌拉尾盤炒7股撈數千萬　神秘大戶蕭漢森深夜移送北檢

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

乖乖X農會 特殊口味大開箱

乖乖X農會 特殊口味大開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來開箱「農會X乖乖」，試試各種創新口味乖乖

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面