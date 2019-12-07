韓粉網路攻擊手法曝光　顏若芳批何庭歡切割粉絲：花多少養網軍？

▲小英競選辦公室發言人顏若芳。（圖／蔡英文競選辦公室提供）



記者陶本和／台北報導

以國民黨總統候選人韓國瑜辦公室發言人何庭歡之名的粉絲專頁「何庭歡Fans club」，造謠青年論壇有黑機器一事，小英競總發言人顏若芳在澄清正確資訊後，遭到韓粉洗版，循線查證後發現，「洗版攻擊」的發動源自「穿雲箭」粉專。

顏若芳指出，昨天是潘恒旭在臉書上公然發布假訊息，誣指幕僚是卡神，今天是以何庭歡為名的粉絲專頁「何庭歡Fans club」公然在臉書上造謠，說青年論壇有黑機器。她批評該粉專，在網路上散布不實訊息，意圖讓社會誤會和對立。

在此訊息發出之後，一名為「穿雲箭」的APP上「黑韓退散」版面出現顏若芳的貼文，並提供澄清說辭供韓粉協助澄清。在經過該APP操作之後，顏若芳的貼文版面火速遭到韓粉大量洗版，貼都是以「複製、貼上」的方式，將APP中提供的說辭放上顏若芳粉專，甚至也出現惡意攻擊言論。

針對顏若芳在臉書上批評「何庭歡Fans club」，何庭歡本人則提出5個澄清，強調自己沒有在粉絲專頁發言，「何庭歡fans club」並非她何庭歡本人經營，也不知道經營者是誰。

▼「穿雲箭」APP貼出顏若芳臉書文章，成為韓粉攻擊依據。（圖／穿雲箭APP）



顏若芳則針對韓粉的攻擊，以及何庭歡的說法在臉書中回應，諷刺何庭歡拿出次元切割刀，回答其他議題講不出個所以然，但一秒跟粉絲切割。

顏若芳說，何庭歡應該做的不是要求道歉，而是呼籲她的粉絲刪除假訊息，「何庭歡花多少預算養這些網軍，是否專門造謠，這不是網軍，什麼事網軍？」

顏若芳表示，韓營在亂扯楊蕙如與綠營關係的同時，自己卻雙重標準，想要切割明顯配合作戰的網軍粉專，「何庭歡如果切割不道歉，我們就只好報警找出幕後黑手」。

對於韓粉洗版攻擊顏若芳一事，熟悉網路的選務人士說，從留言來看，很明顯看的出韓粉洗版的情形，證明韓國瑜陣營透過類似像穿雲箭的軟體，引導韓粉洗版的情形十分常見。

該人士說，去年邱議瑩被洗版、國民黨內初選的時候，韓粉都有這類洗版霸凌他人的情形，這樣的操作曾出不窮，顯然才是真正惡質的選舉文化。

▼顏若芳回應何庭歡與韓粉網路洗版攻擊。（圖／翻攝顏若芳臉書）



▼顏若芳遭到韓粉網路洗版攻擊。（圖／翻攝顏若芳臉書）



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