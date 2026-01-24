在野黨批2張A4要1.25兆　行政院回擊：馬政府5次特別條例平均2.6張

▲行政院指出，馬政府時期5案特別條例平均也只有2.6張A4紙，以此回擊藍白猛打1.2兆國防預算特別條例只有2張A4紙的攻擊。（圖／翻攝自Facebook／行政院發言人）



記者陳家祥／台北報導

行政院提出規模1.25兆的「強化防衛韌性及不對稱戰力計畫採購特別條例草案」，遭在野黨多次封殺，草案至今仍無法付委。行政院發言人李慧芝23日深夜透過臉書表示，馬政府時代所執行5次特別條例含總說明頁數，平均是2.6張A4紙，這次政院提出的軍購特別條例草案有3張、6頁；但她強調，特別條例的金額與紙張數無關，若有所質疑，更應該排審，才能實質監督審查。

行政院發言人李慧芝透過行政院發言人臉書表示，特別條例的金額與紙張數有關嗎？往年平均有幾張紙？答案是「無關」，特別條例只是擬定編列特別預算的說明與適用條文，並非「特別預算」本身，要審議通過特別條例之後，才會開始詳細編列特別預算各項目與金額。

李慧芝指出，以馬政府而言，所執行5次特別條例含總說明頁數，平均是2.6張A4紙。她也列出各特別條例的張數狀況，包括一、「莫拉克颱風災後重建特別條例草案」，在2009年8月27日三讀，5張A4紙，預算1000億。二、振興經濟消費券發放特別條例草案，2008年12月5日三讀，2張A4，預算857億。三、振興經濟擴大公共建設投資特別條例草案，2009年1月13日三讀，1張A4，預算5000億。 四、曾文南化烏山頭水庫治理及穩定南部地區供水特別條例草案，2010年4月20日三讀，3張A4，預算500億。五、流域綜合治理特別條例草案，2014年1月14日三讀，2張A4，預算600億。

李慧芝說，國防部這次提的強化防衛韌性及不對稱戰力計畫採購特別條例，包括總說明共6頁、3張A4紙，條文中已清楚列出主要採購項目與國防強化重點。

李慧芝強調，若有所質疑，更應該排審國防特別條例，就能好好討論，讓國防部能編列特別預算，才能實質監督審查。時間無價，請在野黨深思，勿拖延國家防衛韌性的佈局，阻礙台灣提升維持區域安全的力量。