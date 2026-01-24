台南犯保新春關懷餐會登場　舞獅祈福陪伴馨生家庭迎希望

▲犯罪被害人保護協會台灣台南分會於福爾摩沙遊艇酒店舉辦新春關懷餐會，透過舞獅祈福、致贈關懷禮盒等活動，陪伴馨生家庭迎接新年、感受溫暖支持。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

為陪伴犯罪被害人及其家屬迎接新春，犯罪被害人保護協會台灣台南分會24日於福爾摩沙遊艇酒店舉辦「2026年度春節關懷活動—馨心齊躍，駿馬迎春」馨生人新春關懷感恩餐會，共邀請馨生人家庭69戶、約190名家屬參加。

活動在法務部、總會及台南地檢署指導下，司法機關代表、地方首長、分會委員與馨生家庭齊聚一堂，共度溫馨迎春時光。

活動現場首先播放重傷馨生人特色短影片，呈現馨生人及其家庭在歷經重大變故後，逐步走向復原與重建的生命歷程，讓與會者深刻感受長期陪伴與支持的重要性。隨後，由台南地檢署檢察長鍾和憲致贈春節關懷禮盒，象徵分會持續陪伴馨生人走過低谷、迎向新一年的祝福與心意。

在安平國中劍獅鼓隊祈福舞獅熱鬧進場中，餐會正式揭開序幕，象徵辭舊迎新、祈願平安順遂，為現場注入滿滿祝福與希望。法務部保護司司長洪信旭、總會顧問張紜瑋、台南地檢署檢察長鍾和憲及台南市政府社會局長郭乃文等人，也特別到場與馨生家庭同歡，傳遞關懷。

台南分會主任委員陳素雲表示，春節象徵團圓與希望，但對於因犯罪事件而失去親人的馨生家庭而言，佳節往往伴隨更多思念與孤單。她勉勵馨生人勇敢面對人生困境，彼此分享愛與支持，未來有能力時也能回饋他人，讓人生走向更開闊的新方向。台南分會將持續成為馨生人的後盾與依靠，協助家庭逐步重建生活、回復正軌。

法務部保護司司長洪信旭指出，犯罪被害人及其家屬所承受的創傷，需要長時間的陪伴與支持，感謝台南犯保分會及台南地檢署長期投入關懷工作，讓司法力量延伸至更溫暖的人性層面，無論是獎學金設置或醫療資源整合，都用心陪伴馨生家庭走過復原的每一個階段。

台南分會表示，本次餐會除安排溫馨用餐時光外，也結合舞獅祈福、音樂演出、互動活動及摸彩等內容，營造安心、溫暖的迎春氛圍，讓馨生人參與活動宛如回到娘家般自在安心。值得一提的是，本次活動主視覺由分會馨生人親自參與設計，將自身對家庭陪伴與復原歷程的體會轉化為視覺創作，讓關懷不只停留在形式，而是在行動中自然延續，呼應「馨心齊躍，駿馬迎春」的活動主題，象徵馨生家庭在彼此扶持下同心前行、迎向嶄新的希望。