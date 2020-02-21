「美國CDC定義太草率」　陳時中：台灣零星社區感染、非社區傳播





▲國民黨蔣萬安。（圖／記者屠惠剛攝，下同）

記者蔣婕妤／台北報導

針對新冠肺炎疫情，美國疾病管制與預防中心（CDC）最新在網站中列出6個出現明顯社區傳播的國家，其中包括台灣。對此，外交部長吳釗燮21日受訪時表示，已經交求美方更正。衛福部長陳時中則強調，台灣目前是零星社區感染，非社區傳播，他認為CDC定義太草率。

國民黨立委蔣萬安21日在立院質詢時提問，台灣到底是不是社區傳播。對此，蘇貞昌回應，就解釋上來說，部長已經有說明，台灣目前是零星的社區感染，不是社區傳播。

對於蔣萬安繼續追問但美國說我們是社區傳播，蘇貞昌也表示，對方發布的時候，我們的第19例還沒確定感染源，沒想到台灣竟然可以如此快地找到白牌司機的感染源，也因此跟美方立刻溝通。

至於如果美國不願意更正怎麼辦，陳時中表示，台灣現在確實是零星社區感染個案，跟社區傳播不一樣。韓國就是步入社區傳播，一天增加五十幾個案例，還有日本相對全國性的感染，所以這兩國相關警示會升級，他們跟台灣情況差非常多。

最後，蔣萬安也問陳時中美國的資訊是否錯誤，陳時中僅回答說，他認為美國這樣的定義太草率。

其他人也看了這些...

►影／國衛院藥物實驗室畫面曝光 新冠肺炎疫苗研發已有初步結果

►陳時中心繫防疫...立院開議首日「台下電話接不停」



更多熱門新聞...

►蘇貞昌還原35天防疫作為 立院報告「新冠肺炎大事紀」

►中小學25日開學在即 許銘春：不排除第二波防疫照顧假

►「北部女」人在哪 柯文哲問中央：不公開不是恐慌更多？

►居家防疫，內外大掃除的時刻到了！