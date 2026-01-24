金門馬發酒給未成年孩童 小孩手拿53度高粱被拍下

▲金門馬拉松發放完賽禮現況。（圖／記者鄭逢時攝）

記者鄭逢時／金門報導

2026金門馬拉松休閒組今（24）日盛大登場，最具特色的「完賽紀念酒品」吸引大批跑者共襄盛舉，現場卻傳出有民眾目擊，大會工作人員疑似未落實年齡查驗，竟將高粱酒直接發放給多名未成年參賽者，這種離譜亂象是否有違反兒童少年福利法值得商榷。

主辦單位表示，根據大會規定未成年參賽者領取的紀念品應為飛狼背包，若家長希望讓孩子領取紀念酒，必須由家長或教練簽署「領酒切結書」後方可領取；然而，記者實地走訪領取完賽禮的區域，直擊多名明顯為孩童的參賽者，僅憑號碼布就從工作人員手中接過酒瓶，現場卻不見任何檢查及收取切結書的動作，民眾痛批​「這太誇張了，怎麼會直接把酒塞給小孩？」，雖然金門高粱出名，但法律底線不能踩。

記者在現場觀察發現，發放區人潮雖多，但不至於擁擠，工作人員卻僅忙著發放物資，並未逐一核對身分證件或要求出示證明文件。更離譜的是，部分未成年參賽者在疑似無家長陪同的情況下，同樣順利領到酒精濃度高達53度的完賽禮，且領取後直接手提酒瓶在現場穿梭，安全機制幾乎完全失靈。

​縣府回應，目前已請賽事承辦廠商「中華民國路跑協會」加強作業流程，避免發生有違反規定的情事或引發疑慮的情況。儘管主辦單位強調有「切結書」制度，但未滿十八歲的參賽者無法確認有無繳交由家長簽署的切結書，而現場執行也沒有查核機制，造成錯誤發放也是必然現象，是否違反兒少法規定也引起議論。

民眾認為，有規定就該落實查驗，而不是發了酒才推給切結書，且不論是否家長在旁都不該將酒直接交到孩子手上，應該統一交由家長或已成年的同行者保管，一場推廣在地特色的體育盛事，因「酒品發放爭議」引發討論。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您：喝酒不開車，開車不喝酒。