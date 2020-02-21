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中小學25日開學在即　許銘春：不排除第二波防疫照顧假

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▲▼立法院新會期開議，行政院長蘇貞昌，勞動部長許銘春。（圖／記者李毓康攝）

▲立法院新會期開議，行政院長蘇貞昌、勞動部長許銘春備詢。（圖／記者李毓康攝）

記者林銘翰／台北報導

立法院新會期21日開議，行政院長蘇貞昌率同各部會首長列席進行施政方針及施政報告並備詢，同時也就新冠肺炎（COVID-19）的疫情報告說明。台灣民眾黨立委賴香伶質詢時問及，25日中小學開學後是否可能啟動第二波防疫照顧假，勞動部長許銘春表示「不排除」。

立法院新會期21日開議，行政院長蘇貞昌率同各部會首長列席進行施政方針及施政報告並備詢，這也是立法院長游錫堃上任院長一職後首度主持院會，民進黨團、國民黨團一早皆發動甲級動員令，分別在院會開始前召開黨團會議。上午院會在蘇貞昌結束施政報告後，隨即展開施政總質詢。

▲▼行政院長蘇貞昌赴立法院施政報告總質詢 台灣民眾黨賴香伶質詢。（圖／記者屠惠剛攝）

▲台灣民眾黨立委賴香伶。（圖／記者屠惠剛攝）

賴香伶質詢時提到，防疫照顧假至24日截止，詢問勞動部是否有啟動第二波防疫照顧假的打算。對此許銘春表示「不排除」，教育部昨天已公布新冠肺炎停課標準，若1班有1名師生被列為確定病例，該班就必須停課，若14日內同校有2名師生確定病例，則全校必須停課。

許銘春說，目前勞動部不排除第二波防疫照顧假，但這需要跨部會討論後，再向中央流行疫情指揮中心反映，最終由指揮中心決定。許銘春強調，防疫照顧假絕對有法源依據，是依照《災害防救法》第31條第11款，屬於緊急措施處置，指揮中心依照法源就可以發布。

▲▼立法院新會期開議，勞動部長許銘春。（圖／記者李毓康攝）

▲勞動部長許銘春。（圖／記者李毓康攝）

蘇貞昌則補充，防疫照顧假的名稱雖然是新的，但是有法源根據的，勞動部希望防疫照顧假都給、甚至給更多薪，但站在政府的總體立場來說，要方方面面都顧到，勞工受到疫情衝擊，雇主不能拒絕勞工請防疫照顧假，而同時雇主調動人力也受到衝擊。

蘇貞昌說，如果政府命令雇主一定要給薪，「這有點像是政府做好人」，未來會斟酌相關情況，由政府盡量達到雇主與勞工的兩邊的照顧。

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