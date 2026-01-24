網購「便宜娃娃菜」以為賺到！陸夫妻全身出血...進ICU搶命

▲示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

文／CTWANT

大陸浙江省日前發生一起嚴重的食品安全事件，一對夫妻透過網路團購平台購買廉價娃娃菜，食用後竟出現全身出血、呼吸衰竭等慘狀，送醫急救後被診斷為「老鼠藥中毒」；其中楊姓女子情況危殆，在加護病房（ICU）搶救長達一個月才脫離險境。警方深入調查後，在該批娃娃菜中驗出高濃度的老鼠藥成分，目前仍在追查毒物來源，釐清是環境污染還是人為惡意添加。

綜合陸媒報導，來自浙江省台州市的受害者楊女士表示，當時在網路平台看到娃娃菜促銷，8斤僅需約新台幣70元，折算每斤單價極低，且到貨時蔬菜外觀鮮嫩翠綠，並以白紙妥善包裹。不料，楊女和先生當晚將蔬菜洗淨烹調，用餐後隨即感到口腔劇烈疼痛並冒出血泡，原以為是體質燥熱「上火」，但傷口血流不止，隨後更相繼發生昏迷與呼吸衰竭。警方事後採樣受害人家中剩餘食材與居家環境，證實問題核心即為該批網購蔬菜。

這起案件引發大眾對於網購生鮮供應鏈安全性的高度質疑。從產地採收、加工包裝到物流配送，理應經過層層把關，具有強烈毒性與異味的滅鼠藥竟能避開檢測流通市面，顯示部分電商平台與供應商的自主抽檢機制形同虛設。專家提醒，民眾在網購生鮮時，切勿僅以價格作為唯一衡量標準，若發現食材有異常化學藥味或色澤過於鮮艷，應立即停止食用。

針對此類食安風險，相關單位呼籲消費者應選擇信譽良好的通路購買生鮮。烹飪前應以流動清水徹底沖洗，並視情況增加浸泡時間以減少殘留。若進食後身體出現異常出血、暈眩等劇烈反應，應立即就醫並保留食材樣本，以便醫師診斷與後續執法單位採證調查，確保自身權益與生命安全。

