地方 地方焦點

台南蜜棗新加坡高島屋熱銷　黃偉哲攜手網紅直播行銷拓展海外市場

記者林東良／台南報導

延續台南蜜棗成功外銷新加坡的亮眼成果，台南市長黃偉哲日前前往新加坡高島屋百貨，在農曆年節前消費旺季期間，親自為台南蜜棗進行實體推廣行銷，並攜手當地人氣直播主 Max 及網紅 Miss Hippo 合作直播，向新加坡及海外消費者介紹台南蜜棗的產地特色與產品優勢，吸引大量線上關注，再度帶動台南農產國際買氣。

黃偉哲表示，台南蜜棗能成功進駐新加坡高島屋等高端百貨通路，並獲得當地消費者肯定，展現農民用心栽培的成果，以及市府長期推動農產品國際化政策的成效。此次親自走入通路第一線推廣，並結合直播行銷方式，讓海外消費者更直觀了解台南農產的品質與特色，也有助於掌握農曆年前的送禮市場需求，進一步拓展海外銷售通路。

推廣活動現場由黃偉哲與網紅共同介紹台南蜜棗清甜爽脆、果肉細緻、甜度高等特色，並說明蜜棗自產地栽培、採收至冷鏈空運的流程。透過直播即時互動，回應消費者提問，拉近與海外消費者的距離，直播期間吸引大量觀看人次，也同步帶動現場銷售熱度。

農業局局長李芳林指出，本次推廣活動除主打台南蜜棗外，也同步提升百香果、芭樂等台南農特產品的能見度，展現台南農產多元且穩定的外銷實力。透過結合實體通路、首長行銷與網紅直播的合作模式，有效提升台南蜜棗在新加坡市場的品牌形象。

農業局表示，未來將持續依不同海外市場特性，輔導產地強化品質管理與供應量能，並結合數位行銷與通路推廣策略，協助台南優質農特產品穩定拓展國際市場，持續為農民創造更多外銷機會。

