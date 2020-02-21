「北部女」人在哪　柯文哲問中央：不公開不是恐慌更多？

記者陳家祥／台北報導

新冠肺炎（COVID-19）疫情不斷擴大，中央流行疫情指揮中心證實，目前台灣出現第24例的患者「北部女」，追蹤回溯接觸史後陸續安排多達360人採檢，引發外界憂慮社區感染將爆發。對於新北市長侯友建議中央防疫層級提升至一級開設，台北市長柯文哲說，「公開透明是我的政治主張」，有人說公開會引起什麼恐慌疑慮，問題是不公開不是恐慌更多嗎？

對於第24例確診在北部，中央是不是有必要公開更詳細的資訊？柯文哲說，「你問我的話，公開透明是我的政治主張」，有人說公開會引起什麼恐慌疑慮，問題是不公開不是恐慌更多嗎？

而侯友宜稱再不公布要開設一級？柯文哲認為，也不用那麼緊張，該怎麼做就怎麼做，「公布跟不公布會影響到他要不要一級開設喔？這…，你問我的話我還是主張凡事公開透明，也許會有一點，有時候會比較緊張，但是不公開大家每天在那裡猜更緊張」。至於北市何時開設一級防疫？柯說，「我們還是專業處理」。

至於中央沒有公布資訊，是否擔心重演鑽石公主號的空窗期問題？柯文哲無奈說，這時候又變口水戰，像那收容所，你看看，全世界從武漢撤僑的國家裡面，不公布收容地點有哪幾個國家？

「我態度是這樣，我認為台灣人民水準夠。」柯文哲說，比方你收容所要擺哪裡，也許他還是會抗議，但是他也知道說他就是一個表態，他也不會真的去把你擋住，「還是主張公開透明，相信台灣人民的水準夠，應該有辦法應付」。



▲柯文哲出席交通會報前受訪。（圖／記者徐斌慎攝）