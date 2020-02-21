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致敬逆行者！四川火鍋協會請赴武漢醫護人員「免費吃1年」　400多店響應

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火鍋。（圖／達志／示意圖）

▲四川省火鍋協會表示，會讓所有赴武漢醫護人員免費吃火鍋一年。（圖／達志／示意圖）

記者邱茀濱／綜合報導

新冠肺炎（COVID-19）疫情持續，大陸境內至今確診人數達7.5萬多，中央不斷調度各地的醫護人員前往重災區湖北省支援。對此，四川省火鍋協會表示，他們倡議會員單位為四川所有馳援武漢的醫護人員「免費提供一年火鍋」，以此向英雄們致敬。消息一出，四川省已經有60家火鍋品牌，約400多家分店響應，參與的企業不斷增加中。

綜合陸媒報導，新冠肺炎爆發以來，各省的白衣天使紛紛被調度到湖北省支援。因此在四川省商務廳組織下，四川省火鍋協會日前發出了倡議書，指出為這些不懼犧牲，奮勇向前的英雄舉辦「向逆行者致敬·四川火鍋解鄉愁」凱旋宴。為出征武漢、戰鬥在一線的「抗疫戰士」免費提供一年的火鍋。此前，協會已從四川省衛健委協調到去武漢前線支援的醫護人員名單，屆時他們只要持本人相關證件到參與店家即可享受免費火鍋。

▲▼武漢肺炎,新冠肺炎,醫護。（圖／路透社）

新冠肺炎持續。（圖／路透社）

「疫情對我們火鍋行業打擊非常大，現在大部分企業尚未正式營業，營業後企業還需要一個緩衝期恢復。」四川省火鍋協會執行會長嚴龍說，「但面對疫情，這些醫護人員背起行囊，穿上防護服，與病毒拼搏，救回了一個個生命，他們是真英雄。」

消息一出，吸引不少網友大讚，留言指出「凱旋歸來」、「真的是人人都獻出一點愛，獻出一點力」、「蠻感動的。不爭氣的哭了」、「真的暖心了」、「活該生意興旺」、「建議不僅僅援助武漢的醫務人員，很多留在川的醫務人員同樣辛苦」、「致敬醫務工作者」。

▲▼四川省火鍋協會發倡議書。（圖／翻攝微博）

▲四川省火鍋協會發倡議書。（圖／翻攝微博）

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