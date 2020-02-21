陳時中心繫防疫...立院開議首日「台下電話接不停」

▲立法院新會期開議，衛福部長陳時中透過幕僚持續掌握疫情最新發展。（圖／記者李毓康攝）



記者林銘翰／台北報導

立法院新會期21日開議，行政院長蘇貞昌率同各部會首長列席進行施政方針及施政報告並備詢，同時也就新冠肺炎（COVID-19）的疫情報告說明，這也是立法院長游錫堃上任院長一職後首度主持院會。不過早在院會開始之前，列席備詢的衛福部長陳時中可說是「電話接不停」，不時與一旁幕僚交談，包括行政院副院長陳其邁也上前關切。

面對疫情延燒，陳時中自農曆過年來未曾休假，甚至還有網友發起「部長去睡覺」活動。立法院21日開議，陳時中人在立院備詢，同時也心繫防疫工作，坐在座位上的他被現場記者目睹，頻頻拿起手機低語，不時與一旁幕僚交談，一刻不停關心疫情動態。

▲衛福部長陳時中。（圖／記者李毓康攝）



立法院新會期21日開議，行政院長蘇貞昌率同各部會首長列席進行施政方針及施政報告並備詢，同時也就新冠肺炎（COVID-19）的疫情報告說明，這也是立法院長游錫堃上任院長一職後首度主持院會。民進黨團、國民黨團一早皆發動甲級動員令，分別在院會開始前召開黨團會議。

游錫堃於上午9時30分召集朝野協商，並於院會中宣讀協商結論，各黨團同意將行政院版紓困條例，及本次會議原列、新增有關「嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例」等8案併案逕付二讀，排除1個月的朝野協商冷凍期，24日上午將由游錫堃召集朝野協商，25日院會進行處理完成立法，各黨團同意不提出復議，當天院會不進行施政質詢，也不處理臨時提案。

▲陳時中其他閣員討論疫情最新發展。（圖／記者李毓康攝）



此外，會中也宣讀通過立法院朝野黨團共同聲明，呼籲世界衛生組織（WHO）應仔細聆聽國際社會的正義聲音，遵守專業中立，儘速尋求適當模式，以完整無礙的制度化方式接納台灣參與WHO的組織運作，強烈表達支持政府持續爭取參與WHO。

不過在院會開始以前，坐在台下的陳時中早已電話接不停，顯見其仍心繫防疫工作，不僅頻頻拿起手機低語，更不時與一旁幕僚交談，甚至連陳其邁也上前關切，在上午進行的質詢中，時代力量立委邱顯智與台灣民眾黨立委賴香伶也接連針對新冠肺炎的疫情向行政部門提出質詢。

▼衛福部長陳時中與行政院副院長陳其邁討論疫情最新發展。（圖／記者李毓康攝）







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