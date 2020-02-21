影／國衛院藥物實驗室畫面曝光　新冠肺炎疫苗研發已有初步結果

記者黃巈禾／台北報導

總統蔡英文20日至國家衛生研究院，了解「新冠肺炎疫苗」與「藥物研發」進度，國衛院投入瑞德西韋的合成，目前在毫克級的合成已成功完成，純度達97%，兩星期內就能提升到公克級合成。對此，蔡英文21日在臉書表示，與國際合作，提前研發生產防疫藥物與疫苗。

▲蔡英文至國家衛生研究院，了解「新冠肺炎疫苗」與「藥物研發」進度。（圖／翻攝蔡英文臉書，下同）

蔡英文表示，為了因應武漢肺炎疫情，我們國內的各個醫療科學研究團隊都加入了防疫工作，她昨天到財團法人國家衛生研究院 及高端疫苗公司參訪，去了解武漢肺炎的檢測、疫苗與治療藥物研發的情況。

▲國衛院合成「瑞德西韋」抗新冠肺炎。（圖／翻攝蔡英文臉書粉專）

蔡英文指出，國衛院是台灣醫藥衛生戰略中很重要的角色之一，從2003年的SARS、2005年的禽流感，及2015年的登革熱，國衛院累積了深厚的防疫實力與科技能量。

蔡英文提到，國衛院的梁賡義院長跟她說，被視為極有可能對抗武漢肺炎最有效的藥物瑞德西韋，國衛院已完成合成，她要特別肯定衛生福利部跟國衛院的努力；國衛院也已建置符合PIC/S GMP規範的生物製劑廠，有足夠的研發與產製經驗，為國人健康而努力。





另外，蔡英文提及，高端疫苗的陳燦堅總經理也跟她分享，高端疫苗跟美國國衛院合作開發的疫苗，已有初步成果，期待未來能夠繼續傳出好消息。



最後，蔡英文表示，想要請國人放心，不論是防疫工作，還是治療藥物與疫苗的研發，台灣擁有強大的醫藥後勤部隊，再加上長期累積的經驗，「一定能夠讓我們度過這次的挑戰」。