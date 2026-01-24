安芝儇澎湖跑馬拉松美爆！回眸甜笑「身材全現形」

▲安芝儇到澎湖參加馬拉松，超美畫面電暈大量粉絲。（圖／翻攝臉書／安芝儇）



網搜小組／柯振中報導

台鋼雄鷹啦啦隊「Wing Stars」韓籍成員安芝儇，近日現身澎湖參加大型馬拉松路跑活動，不畏低溫與強勁海風，與上千名跑者一同起跑。她在賽事中留下的回眸跑步美照曝光後迅速在網路瘋傳，不少網友驚呼「美到不像真人」，讓這場路跑活動意外掀起高度討論。

首次澎湖路跑

[廣告]請繼續往下閱讀...

安芝儇透過社群平台分享，這是她第一次在澎湖參加馬拉松，一大清早便被沿岸海景吸引。她表示，沿途不斷出現的加油聲，讓自己在寒風中依然感到滿滿能量，也特別祝福所有參賽者在新的一年能夠身體健康、跑得開心。

▲▼安芝儇到澎湖參加馬拉松，超美畫面電暈大量粉絲。（圖／翻攝臉書／安芝儇）



▲安芝儇到澎湖參加馬拉松，超美畫面電暈大量粉絲。（圖／翻攝臉書／安芝儇）



回眸美照爆紅

從她公開的多張賽事照片中可見，安芝儇身穿運動服裝，除了跑步時神情專注的畫面被捕捉以外，回眸露出的甜美笑容，也瞬間電暈了大量粉絲。

▲▼安芝儇到澎湖參加馬拉松，超美畫面電暈大量粉絲。（圖／翻攝臉書／安芝儇）



▲安芝儇到澎湖參加馬拉松，超美畫面電暈大量粉絲。（圖／翻攝臉書／安芝儇）



網路熱議不斷

不少網友直言她「怎麼跑步還能這麼好看」，也有人形容她自帶仙氣，無論任何角度都相當吸睛。此外，安芝儇的照片同樣在PTT上掀起話題，有人討論照片是否修圖，也有不少人認為本人狀態本就十分亮眼，沒必要過多批評。

▲▼安芝儇到澎湖參加馬拉松，超美畫面電暈大量粉絲。（圖／翻攝臉書／安芝儇）



▲安芝儇到澎湖參加馬拉松，超美畫面電暈大量粉絲。（圖／翻攝臉書／安芝儇）