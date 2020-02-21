蘇貞昌還原35天防疫作為　立院報告「新冠肺炎大事紀」





▲立法院新會期開議，行政院長蘇貞昌施政報告。（圖／記者李毓康攝）

記者蔣婕妤／台北報導

立法院新會期21日開議，行政院長蘇貞昌赴立院進行施政報告，他在報告中細數新冠肺炎的防疫大事記，包括從去年12月31日起至2月3日共35天的相關因應作為。蘇貞昌強調，台灣面對挑戰，國家只有一個，只有團結，國家才會越來越好。

蘇貞昌表示，去年底中國大陸出現不明肺炎病例後，為確保國人安全，政府12月31日起，第一時間就率先全球，針對武漢直航入境班機開始進行登機檢疫，1月2日即成立應變工作小組，加強疫情監測與邊境管制措施。1月15日，衛福部將武漢肺炎公告為法定傳染病，並陸續提升中國高風險區的旅遊疫情建議等級；1月20日，在國內還未有任何病例前，中央流行疫情指揮中心就三級開設，提早進行部署。

蘇貞昌說，1月21日，他自己率同相關部會首長至桃園機場視察防疫整備情形，並要求落實發燒篩檢等邊境管理工作；同日，藉由登機檢疫，即時發現國內第一起境外移入確診病例後。

隔天，政府即暫停國內旅行團前往武漢地區。小年夜，武漢市宣布封城，鑑於中國疫情不透明，加上春節連假即將到來，面對兩岸交流頻繁的嚴峻考驗，當日自己赴疫情指揮中心聽取相關簡報後即刻宣布提升至二級開設，並指派衛福部陳時中部長擔任指揮官。

蘇貞昌指出，疫情指揮中心視疫情發展，逐步升高各項防疫措施，並隨時因應調整，同時徵用相關頻道，持續於96家電視及170家電臺播放防疫、謠言澄清及居家隔離（檢疫）相關宣導資訊，也透過記者會及各種可能宣傳管道，每一天都以最即時的方式，向國人報告最新疫情發展與因應措施，以安定民心。

針對民眾關心的口罩議題，蘇貞昌說，政府1月24日起，進行醫療用及N95等口罩的出口管制，31日起，口罩由疫情指揮中心統一徵用、統一調度、統一調控價格；為顧及公平性，讓多數國人都能買得到口罩，另也為了要把物資優先提供給醫護單位、急重症及慢性病患、司機運將、學校以及地方防疫機關等最需要口罩的人，自2月6日實施口罩「實名制」；為全力擴大產能，政府動用1.8億元災害準備金，增加60條口罩產線，並動員5千人次國軍人力協助生產，預計3月初，每天口罩產能就可以增加到1千萬片。

在校園防疫方面，蘇貞昌說，為降低群聚感染的可能性，2月2、3日，分別宣布高級中等以下學校及大學均延後開學。25日起，各級學校將陸續開學，政府已提供學校額溫槍2萬5千支、酒精8萬4千公升及防疫備用口罩645萬片，開學後第一時間也會有小兒科醫師到校園教導孩子正確戴口罩、勤洗手，政府將督導學校完善防疫宣導、疫情監測及通報等事項，維護師生健康。

蘇貞昌說，這段期間，政府更利用科技防疫，展現了令先進國家都刮目相看的高效率作為，包括2天內讓實名制口罩上路、健保卡可主動勾稽就醫者出國史、9小時內確認寶瓶星號郵輪的檢疫結果，讓1千7百多名旅客全數平安下船回家等。因為這樣的表現，台灣受到國際社會前所未有的聲援，包含美、日、加、歐盟、英、澳、紐、比利時等國家紛紛仗義執言，顯示台灣爭取參與WHO的正當性，以及台灣可以為國際公共衛生做出貢獻，已獲國際社會普遍認同。

蘇貞昌指出，台灣國際處境的艱難，在這一次疫情中更可以清楚看出，但台灣人民在面對種種考驗與磨難，從來沒有退縮過，反而是在國際上一次又一次用最傑出的表現，證明台灣的實力與堅韌。

除了此次的防疫大事記，蘇貞昌也細數包含經濟及民生等施政重點，蘇貞昌也強調，台灣面對種種挑戰，都會努力克服。他也向朝野及人民喊話，國家只有一個，只有團結，國家才會更好。

蘇貞昌提到，武漢肺炎自爆發迄今，中國大陸確診人數已超過7萬人，連帶也快速擴散至全世界30個國加，截至2月20日中午止，國內共24名確診（含境外移入16例，本土8例），其中1人死亡。面對來勢洶洶的疫情，政府嚴陣以待絲毫不敢鬆懈，除持續強化疫情監控、落實邊境檢疫、嚴密醫院感染控制等應變措施外，更全力整備防疫所需資源。

面對中國大陸阻礙台灣參與「世界衛生組織」（WHO）會議，蘇貞昌痛斥，在台灣全國上下致力於防疫工作時，中國大陸還幾度派軍機侵擾台灣，不但引起台灣人民惡感，也滋擾區域和平；慶幸政府積極布署各項防疫作為，國人展現團結、互助意志，到現在仍然能夠自立自強，證明「台灣就是台灣，不是中國一部分」，世界防疫安全網，也絕不應該獨漏台灣。